Суперкубок УЕФА. «Атлетико» в дополнительное время победил «Реал»

Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретились два мадридских клуба – «Реал» и «Атлетико». Повести в счете по ходу игры успели оба коллектива, но итоговая победа досталась красно-белым.

Дублем отметился форвард Диего Коста. «Атлетико» половину своих голов забил в дополнительное время.

Суперкубок УЕФА

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коста, 1; 1:1 – Бензема, 27; 2:1 – Рамос, 63 (с пенальти); 2:2 – Коста, 79; 2:3 – Ньигес, 98; 2:4 – Коке, 104.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос (Майорал, 103), Каземиро (Себальос,76), Иско (Лукас, 83), Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57).

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Л. Эрнандес, Р. Эрнандес (Витоло, 71), Ньигес, Коке, Лемар (Томас, 90+1), Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио, 35; Марсело, 54; Себальос, 90+1; Модрич, 101; Рамос, 112 – Корреа, 60; Коста, 62; Витоло, 105+3.

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