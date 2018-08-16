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  • Суперкубок УЕФА. «Атлетико» в дополнительное время победил «Реал»

Суперкубок УЕФА. «Атлетико» в дополнительное время победил «Реал»

16 августа 2018, 00:33
26

Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретились два мадридских клуба – «Реал» и «Атлетико». Повести в счете по ходу игры успели оба коллектива, но итоговая победа досталась красно-белым.

Дублем отметился форвард Диего Коста. «Атлетико» половину своих голов забил в дополнительное время.

Суперкубок УЕФА

Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коста, 1; 1:1 – Бензема, 27; 2:1 – Рамос, 63 (с пенальти); 2:2 – Коста, 79; 2:3 – Ньигес, 98; 2:4 – Коке, 104.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос (Майорал, 103), Каземиро (Себальос,76), Иско (Лукас, 83), Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57).

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Л. Эрнандес, Р. Эрнандес (Витоло, 71), Ньигес, Коке, Лемар (Томас, 90+1), Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио, 35; Марсело, 54; Себальос, 90+1; Модрич, 101; Рамос, 112 – Корреа, 60; Коста, 62; Витоло, 105+3.

«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (26)
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vladik12
1534368867
Убирайте Лопетеги, пока не поздно.
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GoldPlayFIFARus9
1534368887
Прям бальзам надушу после РПЛ с 0-0 и 1-0....
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Maxi_7
1534368972
В который раз убеждаюсь, что тренер - это самый важный элемент команды, Реал из самой волевой команды с самыми огромными яйцами с Зиданом превратился в ПСЖ в одночасье - сборище красивых мальчиков во главе с Бэйлом(новый герой - ну-ну) и Иско(смотрите как я здорово умею ножкой делать оп-оп,ай опять мячик отняли) , чтобы это понять достаточно было посмотреть на растерянное, неуверенное лицо Лопетеги в любое время матча, даже когда Реал вел в счете... Ну и Роналду, как его обойти стороной...на протяжении всего матча не покидало ощущение пустоты без него, которая передавалась всем игрокам Реала, тут как ни крути ушел лучший игрок команды в истории, такое не могло пройти незаметно.. Атлетико же красавцы, я искренне поддерживал их в этой игре и на подсознании, даже когда они уступали в счете, был уверен, что Атлетико свое дело сделает, для первой официальной игры сезона показали футбол отличного качества и как я и говорил раньше матрасники будут главным оппонентом Барселоны в борьбе за чемпионство в Ла Лиге в этом году, а также один из фаворитов Лиги Чемпионов, остается только поздравить индейцев и пожелать удачи, она, несомненно, им понадобится.
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ERTAI
1534369528
Честно сказать я болел за Атлетико, хотя болельщик Реала. Просто хотел посмотреть как этот жук Перес будет жалеть о своем решении кидать хороших игроков как Роналду (Зидан, Касильяс Рауль Бекхем и т.д) И я очень доволен!!! когда операторы сразу его показали после проигрыша ))))
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Усы Газаева
1534369737
После трёх недель рпл , этот матч как бальзам на душу .
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Derzkiy1
1534370302
Лопатеги до января в клубе ! Убрать Асенсио на 57 минуте лфа и выпустить модрича в центр , при плохой игры иско в первом тайме , он потом выпускает васкеса и оставляет бейла ! То есть на фланге Карвахаль васкес и Бейл, и выпускает майораль и оставляет Карима ! Убирает кросса и каземиро оставля команду без опорных полузащитников ! Реал в первом тайме хорошо играл но после этот тренеришка убил всю игру и слил матч , это как в фифе дать человеку настроить тактику команде который не разбирается в футболе! И команда начинает играть навесами , забывая что в команде нету Роналдо и при этом бейл подаёт угловые .... это прям пи....ц
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DeStar
1534370396
Жесть, защита из гавна будто сделана, а оказалось бы такие мощные личности играют, а косячат как... даже я даже не знаю, как бензема.Марсело? красавец второй гол привез, а третий? рамос пас на варана в окружении двух матрасников в штрафной?мм круто, а какиео же крутое усиление в матче - майораль! просто супер нап, симбион бензема и вакуумной пустоты. Кабздец реалу, каталонцы - с чемпионством. Матрасники может встретимся через год опять, только теперь мы попробуем выиграть ЛЕ! Мечта, проснутся и прочитать о смене тренера и покупке 3-4 игроков в основу
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Superviser77
1534379465
Веселуха будет в этом сезоне в Ла лиге... и Серии А тоже))) Го смотреть Ювентус!!)))
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САНЁК17
1534384951
Реал без Роналду пустой место,нет логики в игры,он матрасникам забивал минимум пару мячей
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AHTUNGBOL
1534392667
Игра была потрясающей, захватывающей и бескомпромиссной. Реал смотрелся неплохо полтора тайма, пока силы не стали заканчиваться, но это только вкатка в сезон, Атлетико был лучше готов физически и заслуженно выиграл, а истерия отдельных личностей по поводу Реала без Роналду не имеет особого смысла, Реал это не Амкар...
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