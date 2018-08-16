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    Суперкубок УЕФА. «Атлетико» в дополнительное время победил «Реал»

    Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретились два мадридских клуба – «Реал» и «Атлетико». Повести в счете по ходу игры успели оба коллектива, но итоговая победа досталась красно-белым.

    Дублем отметился форвард Диего Коста. «Атлетико» половину своих голов забил в дополнительное время.

    Суперкубок УЕФА

    Реал (Испания) – Атлетико (Испания) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Коста, 1; 1:1 – Бензема, 27; 2:1 – Рамос, 63 (с пенальти); 2:2 – Коста, 79; 2:3 – Ньигес, 98; 2:4 – Коке, 104.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос (Майорал, 103), Каземиро (Себальос,76), Иско (Лукас, 83), Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57).

    «Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Л. Эрнандес, Р. Эрнандес (Витоло, 71), Ньигес, Коке, Лемар (Томас, 90+1), Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

    Предупреждения: Асенсио, 35; Марсело, 54; Себальос, 90+1; Модрич, 101; Рамос, 112 – Корреа, 60; Коста, 62; Витоло, 105+3.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 00:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 августа 2018, 10:03

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:18

      Трудно сказать как сложится новый сезон для Реала? Смена тренера , уход лидера команды ,всегда проходит болезненно. Расстраиваться по этому поводу все же не стоит ,у Реала достаточно классных игроков. В игре за Суперкубок в ,дополнительное время ,им просто не хватило физических сил.

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 16 августа 2018, 10:44

      Здоровеньки,ты как
      до конца досмотрел ,не уснул?
      А вот нам ,пуэблы с хуанитами,всю ночь спать не давали(живу недалеко от центра).Интересно ,что никакого противостояния между с собой у них не возникало.Учитесь!
      Драк тоже не наблюдалось ,в основном песни ,облепили отели своих команд , там и шухарили - полиция только улыбалась.

      2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert > alex1951 16 августа 2018, 14:07

      Привет Алексей. Веселая у тебя видать ночка выдалась. Что поделаешь ,люди радовались своей победе. Досматривал конечно в полудреме но сегодня посмотрел повтор. Красивый получился матч с обилием голов и желтых карточек. Стадион понравился ,современного уровня ,отличный газон.

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 августа 2018, 08:17

      По свежим следам. Во-первых обалденный праздник для эстонцев.
      Когда бы такие команды еще посетили бы Таллин.Второе ,как тут верно подметили : Без Роналдо не то и Реал не тот,ходят ведь ,,на Роналдо,,
      Чувствовалось. Косвенная причина поражения Реала: фанов от Атлетико было в два раза больше,да и игроки Атлетико чувствовали себя комфортней без ,,семерки,, соперников.Не покидало ощущение,что Реал хочет дотянуть до пенальти, усталость бросалась в глаза,
      Атлетико думал иначе....
      А в целом игра была потрясная....что творилось в городе после игры,не описать.....наши так не ,,гудят,,.....экзотика!

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 августа 2018, 07:32

      Да

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 августа 2018, 07:11

      Игра была потрясающей, захватывающей и бескомпромиссной. Реал смотрелся неплохо полтора тайма, пока силы не стали заканчиваться, но это только вкатка в сезон, Атлетико был лучше готов физически и заслуженно выиграл, а истерия отдельных личностей по поводу Реала без Роналду не имеет особого смысла, Реал это не Амкар...

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > AHTUNGBOL 16 августа 2018, 08:14

      Время Реала прошло с уходом Роналду....думаю года на три или на...дцать...

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 16 августа 2018, 07:00

      Роналду был большей частью Реала, даже когда игра у него не получалась, но его присутствие на поле вдохновляло одноклубников.
      Теперь Реал может сказать: "До свидания, трофеи!"
      Матрасников с победой, отличная игра!

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 августа 2018, 06:41

      Есть немало оснований полагать,что именно Атлетико в этом сезоне-основной претендент на Чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 августа 2018, 06:10

      Кто виноват? Что делать?
      Реалу нужна перестройка. На былой славе не уедешь. "Стаханов" ушёл и бригаде не на кого играть. Рекордов не будет.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 августа 2018, 05:02

      Реал без Роналду пустой место,нет логики в игры,он матрасникам забивал минимум пару мячей

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 августа 2018, 03:31

      Веселуха будет в этом сезоне в Ла лиге... и Серии А тоже))) Го смотреть Ювентус!!)))

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