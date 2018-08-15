Ловчев: «Игра Промеса – это стыдно»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия Квинси Промеса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОКом (0:0). Дальше прошли греки.
«Промес плох. По какой причине, непонятно. Надо же уважать себя. Если и есть какой-то вялотекущий конфликт, нужно доказывать самому себе.
То, как играет Промес — это просто стыдно», – написал эксперт в своем телеграм-канале.
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Источник: Бомбардир.ру