Ловчев: «Игра Промеса – это стыдно»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия Квинси Промеса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОКом (0:0). Дальше прошли греки.

«Промес плох. По какой причине, непонятно. Надо же уважать себя. Если и есть какой-то вялотекущий конфликт, нужно доказывать самому себе.

То, как играет Промес — это просто стыдно», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее от голландца отказался «Милан».

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