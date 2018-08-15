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Ловчев: «Игра Промеса – это стыдно»

15 августа 2018, 00:55
15

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия Квинси Промеса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОКом (0:0). Дальше прошли греки.

«Промес плох. По какой причине, непонятно. Надо же уважать себя. Если и есть какой-то вялотекущий конфликт, нужно доказывать самому себе.

То, как играет Промес — это просто стыдно», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее от голландца отказался «Милан».

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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ДСА
1534299861
Как еврокубки, так провал.
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vick-north-west
1534300919
А вы как хотели, Евгений Серафимыч? Легионер - он и есть легионер, играет за контракт и надеется на его повышение. Нет повышения (неважно, в настоящем клубе или при переходе) - нет игры.
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Д Альбертини
1534304881
А кто щас играет в Спартаке нормально? Максименко, Жиго, Зобнин, Ташаев, и Глушаков с натяжкой... А остальные или не в кондициях оптималтных, или снизили к себе требования!
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Кинстифа
1534308369
С начала этого года, Квинси никакущий...
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baddy
1534315780
Зря! В этом матче он сыграл достойно. И в обороне отрабатывал и забить мог. Промес все равно пока лучший легионер в РПЛ.
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3a zenit
1534317450
игра Адриано в двух матчах вот настоящий позор.
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OfaZavr
1534318689
так и есть, сам много раз утверждал что он лидер команды но разве так должен играть лидер? он не ведет за собой команду не лезет из шкуры. захочет уйдет в тень и все.
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Опорник84
1534320443
Промеса срочно за любые бабки в Китай, не в Европу а к узкопленочным, пусть там учится играть в футбол!
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BykAs
1534324709
Парадоксально , но в лучшей эмоциональной,физической, игровой форме находятся сборники. Надо пересматривать принцип подготовки к сезону. Кто-то задаст вопрос - надолго ли их хватит. Но если мы на первом этапе все просираем-то мой тезис ,актуален , как никогда.(так мне каазется))))
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Garrincha58
1534337917
он хочет свалить, а его не отпускают вот он и обиделся,что ему здесь делать чемпионом стал больше здесь ничего ему не светит мотивации ноль зачем ему еще одно чемпионство он хочет играть в серьезном европейском чемпионате,а не в нашем цирковом шоу
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