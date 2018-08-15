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    Ловчев: «Игра Промеса – это стыдно»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия Квинси Промеса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОКом (0:0). Дальше прошли греки.

    «Промес плох. По какой причине, непонятно. Надо же уважать себя. Если и есть какой-то вялотекущий конфликт, нужно доказывать самому себе.

    То, как играет Промес — это просто стыдно», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

    Ранее от голландца отказался «Милан».

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 00:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 15:58

      он хочет свалить, а его не отпускают вот он и обиделся,что ему здесь делать чемпионом стал больше здесь ничего ему не светит мотивации ноль зачем ему еще одно чемпионство он хочет играть в серьезном европейском чемпионате,а не в нашем цирковом шоу

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      Рейтинг: +365

      BykAs 15 августа 2018, 12:18

      Парадоксально , но в лучшей эмоциональной,физической, игровой форме находятся сборники. Надо пересматривать принцип подготовки к сезону. Кто-то задаст вопрос - надолго ли их хватит. Но если мы на первом этапе все просираем-то мой тезис ,актуален , как никогда.(так мне каазется))))

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 августа 2018, 11:07

      Промеса срочно за любые бабки в Китай, не в Европу а к узкопленочным, пусть там учится играть в футбол!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 10:38

      так и есть, сам много раз утверждал что он лидер команды но разве так должен играть лидер? он не ведет за собой команду не лезет из шкуры. захочет уйдет в тень и все.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 августа 2018, 10:17

      игра Адриано в двух матчах вот настоящий позор.

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      Рейтинг: +111

      baddy 15 августа 2018, 09:49

      Зря! В этом матче он сыграл достойно. И в обороне отрабатывал и забить мог. Промес все равно пока лучший легионер в РПЛ.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 09:26

      Промес, не только Милану не нужен, он вообще никому не нужен. Гоните
      его из клуба и чем быстрей тем лучше, пока он в деньгах что-то стоит.

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      Рейтинг: +111

      baddy > vladimir-7 15 августа 2018, 09:51

      А гнать или не гнать, это не твоего конского ума дело. Те не переживай так за Спартак, пиши про свой ЦГК, который выгнал пол команды.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > baddy 15 августа 2018, 10:08

      Не выгнал, а отпустил на пенсию, а свиньи никак
      не распрощаются с дедушками Комбаровым, Самедовым
      и Глушаковым.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 августа 2018, 07:46

      С начала этого года, Квинси никакущий...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Кинстифа 15 августа 2018, 11:10

      Мне кажется он с прошлого года мертвый!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 августа 2018, 06:48

      А кто щас играет в Спартаке нормально? Максименко, Жиго, Зобнин, Ташаев, и Глушаков с натяжкой... А остальные или не в кондициях оптималтных, или снизили к себе требования!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Д Альбертини 15 августа 2018, 09:21

      Еще отметил бы Джикию.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 августа 2018, 05:41

      А вы как хотели, Евгений Серафимыч? Легионер - он и есть легионер, играет за контракт и надеется на его повышение. Нет повышения (неважно, в настоящем клубе или при переходе) - нет игры.

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