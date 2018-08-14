Ханни, Промес и Жиго сделали совместное селфи накануне матча с ПАОКом

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опубликовал в своем инстаграме селфи. На нем вместе с алжирцем хавбек Квинси Промес и защитник Самуэль Жиго.

«Спартак», – подписал фото Ханни, добавив к нему красный и белый эмодзи.

Сегодня, 14 августа, в Москве «Спартак» сыграет с ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре в Греции «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3.