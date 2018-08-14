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    Ханни, Промес и Жиго сделали совместное селфи накануне матча с ПАОКом

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опубликовал в своем инстаграме селфи. На нем вместе с алжирцем хавбек Квинси Промес и защитник Самуэль Жиго.

    «Спартак», – подписал фото Ханни, добавив к нему красный и белый эмодзи.

    Сегодня, 14 августа, в Москве «Спартак» сыграет с ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    В первой игре в Греции «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.08.2018 13:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:56

      Один из них так и не примет участия в игре.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 18:59

      удачи парни! от всех вас ждем качественной игры и положительного результата!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 августа 2018, 18:45

      ребята !!!!! а нам нужна одна Победа одна на всех мы за ценой не постоим!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 16:59

      а что весёлого? всё в порядке у них?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 14 августа 2018, 14:40

      Это селфи нужно было бы делать ПОСЛЕ матча с ПАОКом, если все трое по голу забьют хрекам.
      А Спартак, естественно, не пропустит.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 августа 2018, 14:30

      После матча надо селфи делать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 14 августа 2018, 14:27

      Интересно, Промес свои Air Pods хоть когда-нибудь из ушей вынимает?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Владимирыч 14 августа 2018, 14:33

      Резервный судья иногда силой выковыривает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vitvik 14 августа 2018, 19:06

      )))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 августа 2018, 14:18

      Как частенько бывает: первый на поле находится на втором плане на фото.

      4
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:15

      Парни, повторите, только после игры и на фоне табло с приятным нам счётом!

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:45

      И Ивана Саввиди пригласите на задний план.

      3
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 14 августа 2018, 14:15

      Настроение у парней хорошее, судя по фото. Главное чтобы и сыграли с хорошим боевым настроем!

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