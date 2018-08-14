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  • Ханни, Промес и Жиго сделали совместное селфи накануне матча с ПАОКом

Ханни, Промес и Жиго сделали совместное селфи накануне матча с ПАОКом

14 августа 2018, 13:59
13

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни опубликовал в своем инстаграме селфи. На нем вместе с алжирцем хавбек Квинси Промес и защитник Самуэль Жиго.

«Спартак», – подписал фото Ханни, добавив к нему красный и белый эмодзи.

Сегодня, 14 августа, в Москве «Спартак» сыграет с ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре в Греции «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3.

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Публикация от text (@sofiane.hanni)

Источник: Instagram
Лига чемпионов Спартак ПАОК Промес Квинси Ханни Софьян Жиго Самуэль
Комментарии (13)
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oyabun
1534245300
Настроение у парней хорошее, судя по фото. Главное чтобы и сыграли с хорошим боевым настроем!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534245320
Парни, повторите, только после игры и на фоне табло с приятным нам счётом!
Ответить
Eddyson
1534245535
Как частенько бывает: первый на поле находится на втором плане на фото.
Ответить
Владимирыч
1534246074
Интересно, Промес свои Air Pods хоть когда-нибудь из ушей вынимает?)
Ответить
vitvik
1534246245
После матча надо селфи делать.
Ответить
derrik2000
1534246834
Это селфи нужно было бы делать ПОСЛЕ матча с ПАОКом, если все трое по голу забьют хрекам. А Спартак, естественно, не пропустит.
Ответить
Chesn0k
1534255189
а что весёлого? всё в порядке у них?)
Ответить
Полная Канистра
1534261558
ребята !!!!! а нам нужна одна Победа одна на всех мы за ценой не постоим!!!!!!!
Ответить
OfaZavr
1534262340
удачи парни! от всех вас ждем качественной игры и положительного результата!
Ответить
zigbert
1534323373
Один из них так и не примет участия в игре.
Ответить
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