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  • Главные новости дня. ЦСКА может приобрести игрока «Ливерпуля», «Зенит» вдесятером выиграл у «Рубина»

Главные новости дня. ЦСКА может приобрести игрока «Ливерпуля», «Зенит» вдесятером выиграл у «Рубина»

13 августа 2018, 22:00
1

ЦСКА интересуется 19-летним поляком из «Легии».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Юрий Б.
1534222773
Да, с результативностью пока слабовато
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