Главные новости дня. ЦСКА может приобрести игрока «Ливерпуля», «Зенит» вдесятером выиграл у «Рубина»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 августа 2018, 07:59

      Да, с результативностью пока слабовато

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