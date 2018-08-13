Главные новости дня. ЦСКА может приобрести игрока «Ливерпуля», «Зенит» вдесятером выиграл у «Рубина»

ЦСКА интересуется 19-летним поляком из «Легии».

ЦСКА может арендовать игрока «Ливерпуля».

«Галатасарай» договаривается по трансферу Дзюбы.

«Динамо» добивается дисквалификации Ташаева.

Игроки ПАОКа получат солидный бонус, если пройдут «Спартак» в ЛЧ.

РПЛ – главная по воздушным единоборствам в сезоне-2017/18.

«Краснодар» вырвал победу у «Уфы» в конце игры.

«Зенит» в меньшинстве переиграл на выезде «Рубин».

«Милан» может потратить 110 миллионов на Милинковича-Савича.

Давид Сильва завершил выступления за сборную Испании.