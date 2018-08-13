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ЦСКА направил запрос «Легии» о трансфере 19-летнего хавбека

13 августа 2018, 06:31
11

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски входит в трансферные интересы ЦСКА, сообщает Przegląd Sportowy.

Российский клуб отправил запрос своим коллегам из Польши относительно возможности осуществления трансфера 19-летнего футболиста. В «Легии» рассматривают возможность продажи игрока из-за сложностей с формированием бюджета.

Шиманьски является воспитанником «Легии». За основную команду он выступает с сезона-2016/17. За это время игрок провел 44 матча, забив в них восемь голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Легия Шиманьски Себастьян
Комментарии (11)
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пряник929
1534131870
Усиление нужно как воздух
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Муруал
1534135105
Из Польши было одно неудачное приобретение,я имею в виду Янчика.
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Dominator777
1534138405
Своей молодежи в команде полно, так нет, надо и 19-летнего поляка подписать! Когда же будут трансферы сильных игроков, способных сыграть "здесь и сейчас"? Ведь игры у армейской команды в настоящее время нет от слова "совсем".
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Viper for CSKA
1534138994
Игрок очень хороший. Лидер полузащиты лучшей команды лиги в 19 лет - впечатляюще. Если сумеют приобрести за разумные деньги - будет прекрасно. Считаю, что армейцам хорошо бы купить ещё пару молодых, перспективных игроков. Своя молодежь смотрится слабовато. Кучаев и Чалов - единственные, кто могут дорасти до уровня основы сборной. Ещё Чернов, но он не так уж и молод уже. К сожалению, Жиронкину даже минут десять не дают сыграть. Не понимаю, чем он хуже Ефремова.
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VIPded
1534139050
Своего молодняка хватает! Купите уже пару зрелых мастеров!!!
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Всем привет, я тут время
1534139431
Цска делает ставку на перспективную молодёжь и это правильно!
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Cules2013
1534145252
Судя по всему, не дешевле 3 млн выйдет.
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Dr Metal
1534152960
Сейчас кого не подпиши, лучший итог сезона максимум 5 место если повезёт ещё
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Театрал
1534171012
Одно из двух получится. Или, как Ярцев с пионеротрядом Спартака, или как Червиченко со всяким хламом тоже в спартаке
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