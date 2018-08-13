ЦСКА направил запрос «Легии» о трансфере 19-летнего хавбека

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски входит в трансферные интересы ЦСКА, сообщает Przegląd Sportowy.

Российский клуб отправил запрос своим коллегам из Польши относительно возможности осуществления трансфера 19-летнего футболиста. В «Легии» рассматривают возможность продажи игрока из-за сложностей с формированием бюджета.

Шиманьски является воспитанником «Легии». За основную команду он выступает с сезона-2016/17. За это время игрок провел 44 матча, забив в них восемь голов.