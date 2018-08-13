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    ЦСКА направил запрос «Легии» о трансфере 19-летнего хавбека

    Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски входит в трансферные интересы ЦСКА, сообщает Przegląd Sportowy.

    Российский клуб отправил запрос своим коллегам из Польши относительно возможности осуществления трансфера 19-летнего футболиста. В «Легии» рассматривают возможность продажи игрока из-за сложностей с формированием бюджета.

    Шиманьски является воспитанником «Легии». За основную команду он выступает с сезона-2016/17. За это время игрок провел 44 матча, забив в них восемь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 06:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +800

      Театрал 13 августа 2018, 17:36

      Одно из двух получится. Или, как Ярцев с пионеротрядом Спартака, или как Червиченко со всяким хламом тоже в спартаке

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 13 августа 2018, 12:36

      Сейчас кого не подпиши, лучший итог сезона максимум 5 место если повезёт ещё

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 10:27

      Судя по всему, не дешевле 3 млн выйдет.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 августа 2018, 08:50

      Цска делает ставку на перспективную молодёжь и это правильно!

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 августа 2018, 08:44

      Своего молодняка хватает! Купите уже пару зрелых мастеров!!!

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 августа 2018, 08:43

      Игрок очень хороший. Лидер полузащиты лучшей команды лиги в 19 лет - впечатляюще. Если сумеют приобрести за разумные деньги - будет прекрасно. Считаю, что армейцам хорошо бы купить ещё пару молодых, перспективных игроков. Своя молодежь смотрится слабовато. Кучаев и Чалов - единственные, кто могут дорасти до уровня основы сборной. Ещё Чернов, но он не так уж и молод уже. К сожалению, Жиронкину даже минут десять не дают сыграть. Не понимаю, чем он хуже Ефремова.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 августа 2018, 08:33

      Своей молодежи в команде полно, так нет, надо и 19-летнего поляка подписать! Когда же будут трансферы сильных игроков, способных сыграть "здесь и сейчас"? Ведь игры у армейской команды в настоящее время нет от слова "совсем".

      2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 13 августа 2018, 07:38

      Из Польши было одно неудачное приобретение,я имею в виду Янчика.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Муруал 13 августа 2018, 07:58

      Единственное, что о нем запомнилось хорошего- гол Спартаку на 90 минуте при счете 0-1

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Муруал 13 августа 2018, 08:03

      Это было единственное неудачное приобретение из Польши. Когда возьмут 5 поляков и все не заиграют, тогда уже можно говорить что-то.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 августа 2018, 06:44

      Усиление нужно как воздух

      2
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