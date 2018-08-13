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  • Акинфеев: «Не люблю свою популярность. Она действительно мешает, не могу нормально в магазин сходить»

Акинфеев: «Не люблю свою популярность. Она действительно мешает, не могу нормально в магазин сходить»

13 августа 2018, 14:29
20

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что ему не нравится быть популярным. По его словам, это приносит в жизни массу неудобств.

«Чувствую ли себя звездой? Нет, не чувствую. Когда готовился к интервью, поймал себя на мысли, что не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, нормально отдохнуть. Если там будет русскоязычный гражданин, который будет тебя узнавать и смотреть – мне уже некомфортно.

Хотя, это, наверное, нормальные вещи. Но я люблю быть в закрытом коконе, не хочу мозолить людям глаза. Даже когда мне предлагают сняться в каких-то фотосессиях, лишний раз не хочу людям глаза мозолить», – сказал Акинфеев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (20)
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Project Бабангида
1534160447
когда я вижу Игоря в магазине, то делаю вид что не узнал
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Боцман59rus
1534162533
вместо мяча, поймал звезду - рекордсМЕН епт...
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Decorhome
1534166159
Всегда уважал Игоря
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KOLBIS
1534169595
Вот в этом вся и фишка,человек этим проходит испытание:властью,известностью,деньгами,Игорь молодец проходит это достойно,так к тому еще и не трус,на Евро 2016 помню,как он один пошел общаться с болелами,после Уэльса если не ошибаюсь...
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prezent2017
1534173553
Понятно, почему не любит. Популярность такая, с душком.
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OfaZavr
1534175369
вполне можно понять Игоря. у каждого свой взгляд на вещи и свой характер. хотя можно сказать разделяю его точку зрения.
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zigbert
1534178026
Популярность конечно мешает и не только Игорю.
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shinnik
1534179861
Рожа как рожа.. сигарету закусил,очки плюхнул... семки в левой руке.. Кому ты нужен.? Если серьезно.
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Рубик Докоян
1534186093
Подскажите Игорю, что необязательно ходить по магазинам. Сейчас всё можно заказать на дом по интернету от еды, шмоток, бытовой техники и мебели. Так делает моя дочь, ей некогда с грудным ребёнком по магазинам шастать.
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за ЦСКА с 1980г
1534189320
не может в магазин сходить? Главное,в нашем возрасте,нормально в туалет сходить.. А всё остальное можно на дом заказать..
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