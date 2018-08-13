Акинфеев: «Не люблю свою популярность. Она действительно мешает, не могу нормально в магазин сходить»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что ему не нравится быть популярным. По его словам, это приносит в жизни массу неудобств.

«Чувствую ли себя звездой? Нет, не чувствую. Когда готовился к интервью, поймал себя на мысли, что не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, нормально отдохнуть. Если там будет русскоязычный гражданин, который будет тебя узнавать и смотреть – мне уже некомфортно.

Хотя, это, наверное, нормальные вещи. Но я люблю быть в закрытом коконе, не хочу мозолить людям глаза. Даже когда мне предлагают сняться в каких-то фотосессиях, лишний раз не хочу людям глаза мозолить», – сказал Акинфеев.