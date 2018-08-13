Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Не люблю свою популярность. Она действительно мешает, не могу нормально в магазин сходить»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что ему не нравится быть популярным. По его словам, это приносит в жизни массу неудобств.

    «Чувствую ли себя звездой? Нет, не чувствую. Когда готовился к интервью, поймал себя на мысли, что не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, нормально отдохнуть. Если там будет русскоязычный гражданин, который будет тебя узнавать и смотреть – мне уже некомфортно.

    Хотя, это, наверное, нормальные вещи. Но я люблю быть в закрытом коконе, не хочу мозолить людям глаза. Даже когда мне предлагают сняться в каких-то фотосессиях, лишний раз не хочу людям глаза мозолить», – сказал Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 августа 2018, 22:42

      не может в магазин сходить? Главное,в нашем возрасте,нормально в туалет сходить.. А всё остальное можно на дом заказать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 21:48

      Подскажите Игорю, что необязательно ходить по магазинам. Сейчас всё можно заказать на дом по интернету от еды, шмоток, бытовой техники и мебели. Так делает моя дочь, ей некогда с грудным ребёнком по магазинам шастать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2018, 20:04

      Рожа как рожа..
      сигарету закусил,очки плюхнул...
      семки в левой руке..
      Кому ты нужен.?

      Если серьезно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:33

      Популярность конечно мешает и не только Игорю.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:49

      вполне можно понять Игоря. у каждого свой взгляд на вещи и свой характер. хотя можно сказать разделяю его точку зрения.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 18:19

      Понятно, почему не любит. Популярность такая, с душком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 августа 2018, 17:13

      Вот в этом вся и фишка,человек этим проходит испытание:властью,известностью,деньгами,Игорь молодец проходит это достойно,так к тому еще и не трус,на Евро 2016 помню,как он один пошел общаться с болелами,после Уэльса если не ошибаюсь...

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 16:15

      Всегда уважал Игоря

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 августа 2018, 15:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вместо мяча, поймал звезду - рекордсМЕН епт...

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Боцман59rus 13 августа 2018, 16:36

      Расскажи-ка, что там Селихов с Ребровым ловят? Да и малой у них неплохо учится)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Vickont 13 августа 2018, 17:01

      Ты в статье где про вратарей свинюшек прочитал?, с глазами плохо, будет повод и по ним пройдусь, не переживай.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Боцман59rus 13 августа 2018, 17:05

      Тебе почему-то не помешало перевернуть интервью с ног на голову. Он четко и ясно сказал, что звездой себя не чувствует.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Vickont 13 августа 2018, 17:18

      ну и молодец, он ей и не является.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Боцман59rus 13 августа 2018, 17:24

      Он по всем показателям является лучшим вратарем России, но при этом не публичным человеком, а "звездной болезнью" он переболел еще в подростковом возрасте.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Vickont 13 августа 2018, 17:37

      для меня твои показатели и мнение не являются авторитетными. я ситуацию вижу по своему - есть причины,
      - а Игорь как был для меня рукозадым, так и остался, это подтверждает многочисленная статистика, которая слишком неудобная для вас, чтоб вы ее замечали и брали в расчет ...и кстати, из уважения к армейским болельщикам, никогда не критикую Акинфеева в играх за клуб, это их дело - только игры за сборную, а в них он накосячил на две карьеры вперед, людям с короткой памятью не беспокоить, напоминать не буду.))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Боцман59rus 13 августа 2018, 17:50

      Я абсолютно аналогично отношусь к твоему мнению, и прошел бы мимо твоего первого коммента, если б ты был конченым неадекватом, типа болена или проекта. Продолжение диалога считаю бесполезным- к общему знаменателю мы не придем. Желаю удачи, и выступать чаще с конструктивной критикой, а не эмоциональными выпадами на пустом месте

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2018, 14:54

      Времена настали! Всё перевернулось.Раньше за водкой и пивом молодых посылали, ведь их никто не узнает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11