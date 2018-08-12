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    Клопп: «Только в Англии всем может казаться, будто титул выигрывают во время трансферного окна»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за титул АПЛ. Клопп ответил на вопрос о том, считает ли он свою команду главным соперником «Манчестер Сити» в лиге.

    «Важно то, что мы знаем, какими хотим быть. Мы хотим быть конкурентноспособными. Какими еще мы можем быть?

    Мы не выигрывали ничего в последние годы, это правда. Я не вижу, чтобы другие команды стали слабее. Так почему мы должны быть единственными соперниками «Сити», если подписали нескольких игроков?

    Только в Англии всем может казаться, будто титул можно выиграть во время трансферного окна. Это невозможно. Это неинтересно. Мы завершили свои дела, другие команды завершили их в прошлом году, два года назад, три – когда угодно.

    Мы потратились в этом году, потому что решили, что это подходящий момент. Вот и все! Нам нравится наша роль, другое нас не волнует», – сказал Клопп.

    Источник: Skysports

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    12.08.2018 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 13 августа 2018, 05:57

      Уколол же Моуриньо

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