Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип»

Селюк: «Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип»

12 августа 2018, 17:41
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Я ошибся. Крыховяк с зарплатой 3,5 миллиона даже для игры с «Оренбургом» не подходит.

Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно. Часть зарплаты готов платить «ПСЖ». Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 миллиона – для игры с «Оренбургом» то, что надо», – написал Селюк в твиттере.

«Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» сроком на один сезон.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Крыховяк Гжегож Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1534085382
Можно подумать аренда Траоре в ЦСКА не была бомбой от Селюка)))
Ответить
insider_retro
1534085704
Селюк, как всегда, растрогал до слёз, увековечивая события своими искромётными ощущениями на основе героико-партизанского эпоса!..:))
Ответить
vick-north-west
1534086120
Ох и бомбить будет Селюк, когда Локо в ЛЧ начнет играть. Там "партизаны" уже будет слабый эпитет, придется ваххабитов привлечь.
Ответить
Боцман59rus
1534086347
знатно припекает у барыги пятую точку, когда коллеги по цеху, трудоустраивают свои бревна в РПЛ (не только в Локо) быстрее и успешнее его самого.)))
Ответить
sv1969
1534086632
Селюку надо тупо сказать :ну возьмите кого нибудь!Может тогда у него и не будет пригорать!
Ответить
Вомбат
1534088033
Забудьте вы про Селюка, нашли что обсуждать. Лучше обсудите игру Крыховяка? Кто-нибудь верит, что Крыховяк вдруг начнет играть за Локомотив, а не помогать соперникам?
Ответить
Рубик Докоян
1534092864
Не знаю как насчёт бомбы под рельсы " Локо", но Селюку гранату в рот могут засунуть...
Ответить
Сильвербой
1534094992
Во-первых: Крыховяк это опорник, а во-вторых он не Роналду что бы в одиночку матчи решать!!! Весь Локо выглядит дерьмово! Поэтому слова Селюка в данном случае странны и неуместны!!! Заиграет команда и Крыховяк заиграет, ну а если нет, то Локо ничего хорошего не ждет в этом сезоне!!!
Ответить
XaXatyn
1534109116
Да Селюкенция не хотят в ЛОКО твоих клиентов брать !Вот на говно и исходишь !
Ответить
fortune-bva
1534153869
стартанем еще, прорвет обязательно, будут и голы, будет всё! Сейчас очень плохо стартовали, но на то мы и болельщики, чтобы принять это как факт и в следующей игре топить еще сильнее за команду!!! Победы будут, нужно немножечко фарта!
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+