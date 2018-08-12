Селюк: «Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Я ошибся. Крыховяк с зарплатой 3,5 миллиона даже для игры с «Оренбургом» не подходит.

Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно. Часть зарплаты готов платить «ПСЖ». Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 миллиона – для игры с «Оренбургом» то, что надо», – написал Селюк в твиттере.

«Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» сроком на один сезон.