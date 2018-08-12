Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

    «Я ошибся. Крыховяк с зарплатой 3,5 миллиона даже для игры с «Оренбургом» не подходит.

    Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под «Локомотив». Этой бомбой уже отправили «Вест Бромвич» в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно. Часть зарплаты готов платить «ПСЖ». Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 миллиона – для игры с «Оренбургом» то, что надо», – написал Селюк в твиттере.

    «Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» сроком на один сезон.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2018 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 13 августа 2018, 12:51

      стартанем еще, прорвет обязательно, будут и голы, будет всё! Сейчас очень плохо стартовали, но на то мы и болельщики, чтобы принять это как факт и в следующей игре топить еще сильнее за команду!!! Победы будут, нужно немножечко фарта!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 августа 2018, 00:25

      Да Селюкенция не хотят в ЛОКО твоих клиентов брать !Вот на говно и исходишь !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 20:29

      Во-первых: Крыховяк это опорник, а во-вторых он не Роналду что бы в одиночку матчи решать!!! Весь Локо выглядит дерьмово! Поэтому слова Селюка в данном случае странны и неуместны!!! Заиграет команда и Крыховяк заиграет, ну а если нет, то Локо ничего хорошего не ждет в этом сезоне!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 19:54

      Не знаю как насчёт бомбы под рельсы " Локо", но Селюку гранату в рот могут засунуть...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Рубик Докоян 12 августа 2018, 20:26

      или не гранату.))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 августа 2018, 18:46

      Смолова подложили.... с его непрухой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 августа 2018, 18:35

      Если честно лучше бы они Туре у Селюка взяли, зачем брать опорника и переводить Фернандэша на новую роль не понятно... Взяли еще цз потенциально сильного но у Локо они и так в прошлом сезоне было меньше всех пропущенных, Смолов взяли но без комбинационной игры толку от него не будет, а Миранчуков даже усадить на лавку нельзя чтоб показать что они плохо играют, потому что некем поменять... Провальная трансферная компания

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > кузнецов артем 12 августа 2018, 18:43

      Туре он вроде не предлагает.
      А всяких Траоре - пожалуйста.

      Да и вообще, такой скандалист, как Туре в РПЛ не сможет нормально играть, "Россия же рассадник рОсизма".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Файдаэн 12 августа 2018, 19:03

      Туре свободный агент, так что наверняка пытается его кому нить в команду сплавить. У Локо есть Фернандэш, Фарфан и Гильерме так что с этим было бы все впорядке. Но логика Геркуса, лучше взять опорника и пусть Семин как то наигрует Фернандэша на новой для него позиции. Можно было не Туре взять, а кого то другого, просто смысл брать опорника, когда все в прошлом сезоне боготворили Денисова...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > кузнецов артем 13 августа 2018, 10:53

      Это не основание для заявления, что Крыховяк топит команду. Пока игры он не испортил. Фернандеш играет там же, где обычно, просто раньше вместо Крыховяка вторым ОПЗ выступал Тарасов, Баринов, иногда ещё Коломейцев. И это приносило результат.
      В защите проблемы. Взяли два новых кадра. Нападающий теперь тоже есть. Смолов получил мяч от силы два раза, но и этого хватило для момента, в котором Оренбург спасла чистая случайность.
      А Селюк до сих пор строит обиженку из-за того, что по сортам древесины с ним никто не хочет консультироваться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > кузнецов артем 13 августа 2018, 18:12

      Сезон покажет, провальная или нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 12 августа 2018, 18:33

      Забудьте вы про Селюка, нашли что обсуждать. Лучше обсудите игру Крыховяка? Кто-нибудь верит, что Крыховяк вдруг начнет играть за Локомотив, а не помогать соперникам?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Вомбат 13 августа 2018, 18:10

      Он вчера лучший из наших был. Селюк пи*ор лысый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 12 августа 2018, 18:10

      Селюку надо тупо сказать :ну возьмите кого нибудь!Может тогда у него и не будет пригорать!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 августа 2018, 18:05

      знатно припекает у барыги пятую точку, когда коллеги по цеху, трудоустраивают свои бревна в РПЛ (не только в Локо) быстрее и успешнее его самого.)))

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 августа 2018, 18:02

      Ох и бомбить будет Селюк, когда Локо в ЛЧ начнет играть. Там "партизаны" уже будет слабый эпитет, придется ваххабитов привлечь.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11