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    Агент: «Модричу нравится идея стать главным героем в Серии А с «Интером»

    Хорватский агент Марко Налетилич заявил, что полузащитник «Реала» Лука Модрич не против поиграть в Италии. По его словам, 32-летний футболист рано или поздно окажется в Серии А.

    Как сообщают СМИ, в приобретении хорвата заинтересован «Интер».

    «Из того, что я знаю, Модрич не только думал об «Интере», но ему действительно нравится идея стать главным героем в Серии А с миланцами.

    Посмотрим, что произойдет. Я чувствую, что рано или поздно он сыграет в Италии. Как и многие хорваты его возраста, он вырос, наблюдая за Серией А по телевизору»,– сказал Налетилич.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2018 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 12 августа 2018, 20:36

      Ну...теперь уж главным героем навряд ли станет

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