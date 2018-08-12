Агент: «Модричу нравится идея стать главным героем в Серии А с «Интером»

Хорватский агент Марко Налетилич заявил, что полузащитник «Реала» Лука Модрич не против поиграть в Италии. По его словам, 32-летний футболист рано или поздно окажется в Серии А.

Как сообщают СМИ, в приобретении хорвата заинтересован «Интер».

«Из того, что я знаю, Модрич не только думал об «Интере», но ему действительно нравится идея стать главным героем в Серии А с миланцами.

Посмотрим, что произойдет. Я чувствую, что рано или поздно он сыграет в Италии. Как и многие хорваты его возраста, он вырос, наблюдая за Серией А по телевизору»,– сказал Налетилич.