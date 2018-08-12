Скаут ЦСКА: «Мне кажется, интерес «Ювентуса» ко мне связан с переездом Головина в Европу»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян, который привел в московский клуб полузащитника Александра Головина, прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса».

«Ювентус»? Спокойно отношусь к интересу зарубежных клубов. Были ли контакты с ЦСКА? Не знаю. На сегодня я скаут армейцев и стараюсь максимально качественно выполнять свою работу.

Связан ли интерес с переездом Головина в Европу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мое мнение – да, есть связь», – приводит слова Мовсесьяна корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

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