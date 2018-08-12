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  • Скаут ЦСКА: «Мне кажется, интерес «Ювентуса» ко мне связан с переездом Головина в Европу»

Скаут ЦСКА: «Мне кажется, интерес «Ювентуса» ко мне связан с переездом Головина в Европу»

12 августа 2018, 12:52
3

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян, который привел в московский клуб полузащитника Александра Головина, прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса».

«Ювентус»? Спокойно отношусь к интересу зарубежных клубов. Были ли контакты с ЦСКА? Не знаю. На сегодня я скаут армейцев и стараюсь максимально качественно выполнять свою работу.

Связан ли интерес с переездом Головина в Европу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мое мнение – да, есть связь», – приводит слова Мовсесьяна корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мовсесьян Андрей Головин Александр
Комментарии (3)
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A-Den
1534068261
если интерес вообще существует
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hevbn 28
1534068435
Как то странно связывать хорошую работу скаута только с одной находкой ,это всё равно ,что хвалить рыбака , который поймал всего одну рыбу . Хотя прекрасно понятно ,что здесь дело не только в Головине , в ЦСКА вообще одна из лучших скаутских бригад в нашем футболе , если судить по их работе.
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OfaZavr
1534088719
вряд ли интерес настолько реален насколько о нем сообщают.
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