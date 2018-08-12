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    Скаут ЦСКА: «Мне кажется, интерес «Ювентуса» ко мне связан с переездом Головина в Европу»

    Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян, который привел в московский клуб полузащитника Александра Головина, прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса».

    «Ювентус»? Спокойно отношусь к интересу зарубежных клубов. Были ли контакты с ЦСКА? Не знаю. На сегодня я скаут армейцев и стараюсь максимально качественно выполнять свою работу.

    Связан ли интерес с переездом Головина в Европу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мое мнение – да, есть связь», – приводит слова Мовсесьяна корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    «Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:45

      вряд ли интерес настолько реален насколько о нем сообщают.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 августа 2018, 13:07

      Как то странно связывать хорошую работу скаута только с одной находкой ,это всё равно ,что хвалить рыбака , который поймал всего одну рыбу . Хотя прекрасно понятно ,что здесь дело не только в Головине , в ЦСКА вообще одна из лучших скаутских бригад в нашем футболе , если судить по их работе.

      6
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      Рейтинг: +392

      A-Den 12 августа 2018, 13:04

      если интерес вообще существует

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