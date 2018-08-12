Спаллетти: «Я рад, что Модрич хотел перейти в «Интер»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Реала» Луки Модрича в миланский клуб.

«Я не знаю, что произойдет. Но я рад, что кто-то, кто выиграл Лигу чемпионов и играл в финале ЧМ, хотел присоединиться к нам.

То, что Модрич хотел надеть форму «Интера», наполняет меня радостью.

Сложно получить таких игроков, клуб хорошо поработал, создав интерес вокруг него.

Не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что «Реал» все еще рассчитывает на такого талантливого игрока. Мы и так сильны, а если Модрич придет к нам, мы будем очень сильны», – сказал Спаллетти.

AS: Модрич останется в «Реале»