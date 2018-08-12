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    Спаллетти: «Я рад, что Модрич хотел перейти в «Интер»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Реала» Луки Модрича в миланский клуб.

    «Я не знаю, что произойдет. Но я рад, что кто-то, кто выиграл Лигу чемпионов и играл в финале ЧМ, хотел присоединиться к нам.

    То, что Модрич хотел надеть форму «Интера», наполняет меня радостью.

    Сложно получить таких игроков, клуб хорошо поработал, создав интерес вокруг него.

    Не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что «Реал» все еще рассчитывает на такого талантливого игрока. Мы и так сильны, а если Модрич придет к нам, мы будем очень сильны», – сказал Спаллетти.

    AS: Модрич останется в «Реале»

    Источник: Football Italia

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    12.08.2018 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 12 августа 2018, 07:40

      Радость полные штаны)))

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