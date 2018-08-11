Моуринью: «Думаю, я больше главный тренер, чем менеджер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в АПЛ нет слабых команд. Также специалист отметил, что его не стоит называть менеджером команды.

«В АПЛ мы должны привыкнуть играть с команды равными нам по качеству. Забудьте имена, забудьте историю, забудьте о футболках. Каждая команда – хорошая команда.

Была ли проблема с советом директоров клуба по поводу нежелания приобретать нужных мне игроков? Это футбольное руководство. Футбол меняется. Вероятно, футбольных менеджеров следует называть главными тренерами.

У нас есть многофункциональные тренерские штабы. Думаю, что мы больше главные тренеры, чем менеджеры», – сказал Моуринью.