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    Моуринью: «Думаю, я больше главный тренер, чем менеджер»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в АПЛ нет слабых команд. Также специалист отметил, что его не стоит называть менеджером команды.

    «В АПЛ мы должны привыкнуть играть с команды равными нам по качеству. Забудьте имена, забудьте историю, забудьте о футболках. Каждая команда – хорошая команда.

    Была ли проблема с советом директоров клуба по поводу нежелания приобретать нужных мне игроков? Это футбольное руководство. Футбол меняется. Вероятно, футбольных менеджеров следует называть главными тренерами.

    У нас есть многофункциональные тренерские штабы. Думаю, что мы больше главные тренеры, чем менеджеры», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    11.08.2018 13:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 августа 2018, 21:54

      Думаю ты вообще переводчик...И физрук.

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