Ребич продлил контракт с «Айнтрахтом». Вице-чемпионом мира интересовался «МЮ»

Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич продлил контракт до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Франкфурта.

Ребич пополнил состав немецкого клуба в июне 2016 года, перейдя из «Фиорентины» на правах годичной аренды. В августе 2017 клуб продлил аренду хорвата, а в декабре договорился об активации функцию выкупа.

На минувшем ЧМ-2018 форвард сборной Хорватии принял участие в семи матчах, забив один гол. Напомним, подопечные Златко Далича в финале уступили команде Франции со счетом 2:4.

Сообщалось об интересе к 24-летнему Ребичу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Наполи» и «Баварии». Мюнхенский клуб позже опроверг информацию о возможном трансфере.