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    Ребич продлил контракт с «Айнтрахтом». Вице-чемпионом мира интересовался «МЮ»

    Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич продлил контракт до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Франкфурта.

    Ребич пополнил состав немецкого клуба в июне 2016 года, перейдя из «Фиорентины» на правах годичной аренды. В августе 2017 клуб продлил аренду хорвата, а в декабре договорился об активации функцию выкупа.

    На минувшем ЧМ-2018 форвард сборной Хорватии принял участие в семи матчах, забив один гол. Напомним, подопечные Златко Далича в финале уступили команде Франции со счетом 2:4.

    Сообщалось об интересе к 24-летнему Ребичу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Наполи» и «Баварии». Мюнхенский клуб позже опроверг информацию о возможном трансфере.

    Источник: ФК «Айнтрахт»

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    10.08.2018 12:47
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