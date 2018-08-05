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    Бубнов: «Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 2-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

    «Спартак» в целом выглядел лучше. Красно-белые мощно начали матч, неплохо смотрелись в первые 15-20 минут. Потом «Локомотиву» удалось выровнять игру, и во втором тайме отдать кому-то предпочтение было сложно. Кроме того, уже не было так много опасных моментов и подходов, как до перерыва.

    Сложно сказать, стала ли ничья для кого-то из соперников потерей очков. Пока еще слишком рано судить об этом, хотя в психологическом плане для обеих команд было важно не проиграть. С другой стороны, и те, и другие дали возможность другим клубам уйти в отрыв, что может сказаться на итоговом результате.

    «Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов и функционально, и психологически. С физикой у команды проблем нет, а опыт лидеров поможет подойти к матчу в Салониках с хорошей атмосферой в раздевалке. Важно, что функционально команда выглядит неплохо, ведь в Греции будет очень тяжело из-за жары. Плюс хорошо начинать на выезде, чтобы потом решать исход противостояния дома.

    «Локомотив» всегда тяжело начинает — так было и в прошлом сезоне. Но ведь потом команда набрала обороты, поползла вверх по таблице. Железнодорожники будут добирать кондиции по ходу чемпионата, и в этом не стоит сомневаться. Хотя нельзя игнорировать тот факт, что уже потеряно четыре очка — это слишком много даже на старте турнира», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.08.2018 01:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +150

      реалушка 5 августа 2018, 16:02

      это почти похвала.из уст Бубнова слышать такое крайне удивительно.но кто посмеет спорить с экспертом?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 12:08

      Готов или нет мы узнаем уже совсем скоро! Пока могу сказать что ПАОК в играх с Базелем впечатлил, а вот Спартак в своих играх нет!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:25

      да, сейчас наша подготовка и состояние внушает оптимизм, вот бы еще и реализацию моментов подтянуть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:59

      По сравнению с началом прошлого сезона, сейчас функциональная подготовка выглядит лучше и здесь Бубнов прав.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 08:20

      Приятно конечно слышать такое от "самого " Бубнова, но по моим наблюдениям пока ещё рано рассуждать на тему готов Спартак или нет.В матче с Локо Спартак смотрелся достаточно сбалансированным во всех линиях коллективом.Кто не помнит хочу напомнить, что у Спартака давно уже не было столько не плохо играющей и цементирующей обороны, а это считаю большим достижением.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 07:03

      Я бы не сравнивал две стартовые игры в РПЛ с играми в ЛЧ. Во-первых команды разные как и решаемые ими задачи, а во -вторых две игры не дают основания утверждать о готовности команды. В-третьих в ЛЧ уже на этом этапе участвуют мастеровитые и амбициозные команды с задачей попасть в групповой этап. Поэтому игры будут упорными, жёсткими и не предсказуемыми.

      8
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 августа 2018, 06:17

      О готовности Спартака будем говорить после матча с греками. Спартак сам по себе команда-сюрприз, от которого никогда не знаешь чего ожидать. Но будем надеяться, что Бубнов прав в своих наблюдениях.

      6
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 августа 2018, 01:55

      С ума сойти, что я читаю от Бубнова? Спартак готов к Лиге Чемпионов! По моему, после провала по обгаживанию сборной, Бубнов поменял тактику, теперь он будет только хвалить. Ну-ну, на долго ли его хватит или яд его переполнит.
      А по существу: Спартак действительно временами смотрелся лучше. Вообще такое впечатление, что у Локо заканчивается кураж и у Палыча не хватает эмоций растормашить команду.

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Yev 5 августа 2018, 05:23

      Спартак прошлый сезон начинал не ах аж хотели тренера убирать а они в итоге подтянулись рано еще говорить крыховяк вливается хеведес дебютирует скоро команда сыгрывается

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > anri1703 5 августа 2018, 06:20

      Причем здесь Спартак и Крыховяк с Хеведосом? Проснись!

      4
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      Рейтинг: +15

      Rustem_B > Т34 5 августа 2018, 06:56

      Видать он писал про Локо, сравнивая с прошлогодним Спартаком в начале года )

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Rustem_B 5 августа 2018, 19:02

      да я об этом

      0
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