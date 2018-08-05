Бубнов: «Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 2-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

«Спартак» в целом выглядел лучше. Красно-белые мощно начали матч, неплохо смотрелись в первые 15-20 минут. Потом «Локомотиву» удалось выровнять игру, и во втором тайме отдать кому-то предпочтение было сложно. Кроме того, уже не было так много опасных моментов и подходов, как до перерыва.

Сложно сказать, стала ли ничья для кого-то из соперников потерей очков. Пока еще слишком рано судить об этом, хотя в психологическом плане для обеих команд было важно не проиграть. С другой стороны, и те, и другие дали возможность другим клубам уйти в отрыв, что может сказаться на итоговом результате.

«Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов и функционально, и психологически. С физикой у команды проблем нет, а опыт лидеров поможет подойти к матчу в Салониках с хорошей атмосферой в раздевалке. Важно, что функционально команда выглядит неплохо, ведь в Греции будет очень тяжело из-за жары. Плюс хорошо начинать на выезде, чтобы потом решать исход противостояния дома.

«Локомотив» всегда тяжело начинает — так было и в прошлом сезоне. Но ведь потом команда набрала обороты, поползла вверх по таблице. Железнодорожники будут добирать кондиции по ходу чемпионата, и в этом не стоит сомневаться. Хотя нельзя игнорировать тот факт, что уже потеряно четыре очка — это слишком много даже на старте турнира», — сказал Бубнов.