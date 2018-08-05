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Бубнов: «Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов»

5 августа 2018, 01:27
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 2-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

«Спартак» в целом выглядел лучше. Красно-белые мощно начали матч, неплохо смотрелись в первые 15-20 минут. Потом «Локомотиву» удалось выровнять игру, и во втором тайме отдать кому-то предпочтение было сложно. Кроме того, уже не было так много опасных моментов и подходов, как до перерыва.

Сложно сказать, стала ли ничья для кого-то из соперников потерей очков. Пока еще слишком рано судить об этом, хотя в психологическом плане для обеих команд было важно не проиграть. С другой стороны, и те, и другие дали возможность другим клубам уйти в отрыв, что может сказаться на итоговом результате.

«Спартак» готов к старту в Лиге чемпионов и функционально, и психологически. С физикой у команды проблем нет, а опыт лидеров поможет подойти к матчу в Салониках с хорошей атмосферой в раздевалке. Важно, что функционально команда выглядит неплохо, ведь в Греции будет очень тяжело из-за жары. Плюс хорошо начинать на выезде, чтобы потом решать исход противостояния дома.

«Локомотив» всегда тяжело начинает — так было и в прошлом сезоне. Но ведь потом команда набрала обороты, поползла вверх по таблице. Железнодорожники будут добирать кондиции по ходу чемпионата, и в этом не стоит сомневаться. Хотя нельзя игнорировать тот факт, что уже потеряно четыре очка — это слишком много даже на старте турнира», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Yev
1533423354
С ума сойти, что я читаю от Бубнова? Спартак готов к Лиге Чемпионов! По моему, после провала по обгаживанию сборной, Бубнов поменял тактику, теперь он будет только хвалить. Ну-ну, на долго ли его хватит или яд его переполнит. А по существу: Спартак действительно временами смотрелся лучше. Вообще такое впечатление, что у Локо заканчивается кураж и у Палыча не хватает эмоций растормашить команду.
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Т34
1533439056
О готовности Спартака будем говорить после матча с греками. Спартак сам по себе команда-сюрприз, от которого никогда не знаешь чего ожидать. Но будем надеяться, что Бубнов прав в своих наблюдениях.
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Рубик Докоян
1533441789
Я бы не сравнивал две стартовые игры в РПЛ с играми в ЛЧ. Во-первых команды разные как и решаемые ими задачи, а во -вторых две игры не дают основания утверждать о готовности команды. В-третьих в ЛЧ уже на этом этапе участвуют мастеровитые и амбициозные команды с задачей попасть в групповой этап. Поэтому игры будут упорными, жёсткими и не предсказуемыми.
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Мары
1533446424
Приятно конечно слышать такое от "самого " Бубнова, но по моим наблюдениям пока ещё рано рассуждать на тему готов Спартак или нет.В матче с Локо Спартак смотрелся достаточно сбалансированным во всех линиях коллективом.Кто не помнит хочу напомнить, что у Спартака давно уже не было столько не плохо играющей и цементирующей обороны, а это считаю большим достижением.
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zigbert
1533455973
По сравнению с началом прошлого сезона, сейчас функциональная подготовка выглядит лучше и здесь Бубнов прав.
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OfaZavr
1533457550
да, сейчас наша подготовка и состояние внушает оптимизм, вот бы еще и реализацию моментов подтянуть.
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Сильвербой
1533460131
Готов или нет мы узнаем уже совсем скоро! Пока могу сказать что ПАОК в играх с Базелем впечатлил, а вот Спартак в своих играх нет!
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реалушка
1533474124
это почти похвала.из уст Бубнова слышать такое крайне удивительно.но кто посмеет спорить с экспертом?
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