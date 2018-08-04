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  • Орлов: «С таким подбором игроков потенциал «Зенита» очень высок»

Орлов: «С таким подбором игроков потенциал «Зенита» очень высок»

4 августа 2018, 07:53
31

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что петербуржцы уверенно выиграют чемпионат России.

«Я понимаю, почему, например, Курбан Бердыев шансы «Зенита» оценивает очень высоко. У Семака богатый выбор атакующих игроков, причем многие из них – с выраженными сильными качествами. У Паредеса сильный удар, Нобоа способен постоянно обострять игру передачами, а еще есть Ригони, Дриусси, Дзюба, под ним – Шатов. На подходе Кокорин! Потому слова Бердыева логичны: с таким подбором игроков потенциал «Зенита» конечно же очень высок, он и должен претендовать на максимальный результат. Команда пока только усиливается. В первую очередь – за счет вернувшихся из аренды», – сказал Орлов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (31)
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Рубик Докоян
1533358761
С подбором игроков " Зенит" давно не страдает, там другие проблемы. Которые связаны с профессионализмом менеджмента, отсюда и выбор тренеров, персонала и микроклимат в команде. Сейчас больше личностные, человеческие и профессиональные качества Семака сыграют положительную роль, на мой взгляд.
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insider_retro
1533358849
На старте турнира у многих команд что-то есть, кроме финансовых проблем, - это шансы не вылететь, потенциалы для победы, кадровые надежды и провалы, а так же заготовлены причины, на которые потом можно будет сослаться в случае неудач... Ряд команд изначально стартуют с высоким потенциалом, но смогут ли они его переплавить в призовые медали и места в зоне еурокубков?!..:))
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Боцман59rus
1533360379
Дубль два, видимо жизнь ничему не учит
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Мары
1533360681
Орлов 11 сентября 2017 г. :У нас молодая команда, и ребята, кстати, играют симпатичные, если посмотреть глазами девушек. Я вот думаю, почему столько много молодых девушек стали ходить на «Крестовский». Вы заметили? Потому что красивая команда. «Зенит» всегда был красивым, лазурным. Итальянскую сборную называют «скуадра адзурра», то есть лазурная эскадра. Манчини играл за лазурную эскадру и сейчас тренирует лазурную команду. У нас лазурный цвет, никуда от этого не деться. И пусть ходит больше девушек — это же хорошо. Это неожиданный успех нового стадиона. Его столько клеймили, а тут вдруг пошли люди. И пусть следующий домашний матч «Зенита» назначен на понедельник, на 20:00, но билеты раскупают. Это потому, что и команда хорошая, и мы на хорошем пути. Мы футбольная столица, мы не первом месте. Это всё очень важно, это всё складывается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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Мары
1533361723
Геннадий Орлов сентябрь 2017 г. :Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» — чемпион». Ну, ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения! Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть всё: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же, Ерохин, Кузяев. Мы должны судить не по очкам (прошло всего 12 туров), а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу.
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Боцман59rus
1533363435
сочувствую болельщикам Зенита, даже не представляю, как ты со своей болтовней и прогнозами, у них поперек горла(у нас тоже имеется свой)... - Attention!!!! ...лицензированный маразматик, вышел на тропу информационной войны, особо чувствительным -- Принять вправо!!!))))
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aaaaahhhh
1533364794
По моему еще человек 7 надо купить, так, на всякий случай:)))
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woyser
1533365955
В прошлом сезоне потенциал был не хуже. И что толку? Рано ещё о чём-то говорить.
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OfaZavr
1533366854
у Зенита перед каждым началом сезона потенциал очень высок и подбор игроков хорош а на деле как получается всем известно, так что заранее ничего предугадать нельзя.
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Полная Канистра
1533378030
орлов вот со всеми этими вы и на 5 месте оказались ?????? пустой аналитик
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