Орлов: «С таким подбором игроков потенциал «Зенита» очень высок»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что петербуржцы уверенно выиграют чемпионат России.

«Я понимаю, почему, например, Курбан Бердыев шансы «Зенита» оценивает очень высоко. У Семака богатый выбор атакующих игроков, причем многие из них – с выраженными сильными качествами. У Паредеса сильный удар, Нобоа способен постоянно обострять игру передачами, а еще есть Ригони, Дриусси, Дзюба, под ним – Шатов. На подходе Кокорин! Потому слова Бердыева логичны: с таким подбором игроков потенциал «Зенита» конечно же очень высок, он и должен претендовать на максимальный результат. Команда пока только усиливается. В первую очередь – за счет вернувшихся из аренды», – сказал Орлов.