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    Орлов: «С таким подбором игроков потенциал «Зенита» очень высок»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

    Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что петербуржцы уверенно выиграют чемпионат России.

    «Я понимаю, почему, например, Курбан Бердыев шансы «Зенита» оценивает очень высоко. У Семака богатый выбор атакующих игроков, причем многие из них – с выраженными сильными качествами. У Паредеса сильный удар, Нобоа способен постоянно обострять игру передачами, а еще есть Ригони, Дриусси, Дзюба, под ним – Шатов. На подходе Кокорин! Потому слова Бердыева логичны: с таким подбором игроков потенциал «Зенита» конечно же очень высок, он и должен претендовать на максимальный результат. Команда пока только усиливается. В первую очередь – за счет вернувшихся из аренды», – сказал Орлов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.08.2018 07:53
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 августа 2018, 15:34

      Возраст надо уважать!!!
      но возраст в ответ на уважение не должен нести чушь!!!
      Гена- бойодолб!!!!!
      Весь сегодняшний состав, плюс вернувшиеся из арендных чуланов запасные БЫЛИ У МАНЧИНИ ЕЩЁ ВЧЕРА!!!!!!
      Если Зеня что-то возмёт, то благодаря НОВОМУ СЕМАКУ, а не ПРОШЛОГОДНЕМУ СОСТАВУ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 15:18

      Дело не в вернувшихся из аренды. Главное сейчас поставить игру команды. И задачу эту надо выполнить новым тренерским штабом.

      4
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      Рейтинг: +706

      111ax 4 августа 2018, 14:29

      может тогда сразу медальки раздадим?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 13:20

      орлов вот со всеми этими вы и на 5 месте оказались ?????? пустой аналитик

      8
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 августа 2018, 13:17

      Что же ты еще про нового спортдиректора не упомянул(лучшего из лучших,по словам Фурсенки),он же еще игроков навезет,для еще большего усиления.)))

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 августа 2018, 12:53

      Давно пора зениту взять орлова в тренерский штаб ведь он такие замечательные вещи говорит и они это не слышат! Человек болен зенитом и они его не замечают! Не порядочно!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 12:32

      Подбор игроков прошлогодний, даже хуже.

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 августа 2018, 10:57

      Не получилось бы как в прошлом году.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 августа 2018, 10:41

      Как говориться почувствуйте разницу: Спартак не удовлетворил, Зенит удовлетворил! Посмотрим в конце сезона у кого какой потенциал! А основной показатель это выступление в еврокубках!!!

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 августа 2018, 10:35

      В прошлом году тоже подбор был великолепный и тренер мечта для Фурсенко, что получилось знаем.

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