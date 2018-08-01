Вальверде: «Малком принесет много пользы «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде спокойно отнесся к поражению в товарищеском матче с «Ромой» (2:4) в рамках Международного кубка чемпионов.

«Мы провели хорошую игру, если не брать во внимание концовку. 75 минут времени матча мы доминировали на поле.

Когда появилась молодежь, мы немного сдали. Это было ожидаемо, ведь на поле была молодая команда.

Все это является частью обучения. Все мы хотим побеждать, но в целом мы сыграли добротно.

Малком? Он хорошо читает игру, это сильный игрок, умеющий опускаться глубоко, чтобы подобрать мяч.

У него есть скорость, дальний удар. Все это большие плюсы для команды. Мы им довольны, он принесет нам много пользы», – сказал Вальверде.