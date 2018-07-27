Головин будет выступать в «Монако» под тем же номером, что и в ЦСКА

Новичок «Монако» Александр Головин выбрал игровой номер.

В монегаском клубе полузащитник будет носить футболку с номером 17. Под ним он выступал за ЦСКА и играет за сборную России.

Сегодня 22-летний футболист подписал с «Монако» пятилетний контракт. Сумма трансфера составила более 30 миллионов евро, что делает Головина самым дорогостоящим российским футболистом в истории.

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