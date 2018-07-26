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  • Моуринью – о Клоппе: «Забавно, как может измениться мнение человека о трансферах»

Моуринью – о Клоппе: «Забавно, как может измениться мнение человека о трансферах»

26 июля 2018, 22:44
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании «Ливерпуля» в межсезонье.

«Если у тебя есть деньги, если ты правильно вложишь их, то это лучше, чем хранить их в банке. Потому что процентные ставки очень низкие.

Проблема в том, что инвестировать их надо правильно. Я думаю, они это сделали хорошо, потому что они купили качественных игроков. Рад за них.

Рад, что могу улыбаться тому, как может измениться мнение человека и сам человек. Это забавно. Но это нормально», – сказал Моуринью.

Последняя фраза португальца относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Два года назад «МЮ» потратил 89 миллионов фунтов стерлингов на трансфер полузащитника Поля Погба. Тогда Клопп заявил, что уйдет из футбола, если тратить такие суммы станет нормой.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Клопп Юрген
Комментарии (4)
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Dimka_Foxy
1532636145
Клин клином вышибают, хорошо что Юрген это понял. Теперь самое главное чтобы средства оправдались
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zigbert
1532674451
Это рынок Юрген и ничего с этим поделать нельзя. Разве только применить какие то ограничительные меры ,но маловероятно что они будут работать.
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OfaZavr
1532676299
ну так это у всех так, у любого тренера если нет возможности покупать он будет говорить исходя из ситуации и работать с имеющимися игроками а если вдруг появляется возможности купить кого захочешь это же совсем другое дело)
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21082014
1532708459
Мауриньо не был бы самим собою,если кого нибудь в очередном интервью не подденет.
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