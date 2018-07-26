Моуринью – о Клоппе: «Забавно, как может измениться мнение человека о трансферах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании «Ливерпуля» в межсезонье.

«Если у тебя есть деньги, если ты правильно вложишь их, то это лучше, чем хранить их в банке. Потому что процентные ставки очень низкие.

Проблема в том, что инвестировать их надо правильно. Я думаю, они это сделали хорошо, потому что они купили качественных игроков. Рад за них.

Рад, что могу улыбаться тому, как может измениться мнение человека и сам человек. Это забавно. Но это нормально», – сказал Моуринью.

Последняя фраза португальца относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Два года назад «МЮ» потратил 89 миллионов фунтов стерлингов на трансфер полузащитника Поля Погба. Тогда Клопп заявил, что уйдет из футбола, если тратить такие суммы станет нормой.