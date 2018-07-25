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    Клопп: «Ливерпуль» будет бороться за титул и за все кубки»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что команда будет бороться за все трофеи в предстоящем сезоне.

    «Знаю об ожиданиях от результатов команды в будущем сезоне, и это абсолютно нормально. Прежде всего мы должны играть в тот футбол, который даст возможность побеждать и выиграть трофеи.

    Хотя о них нельзя говорить до старта сезона, но мы сами ожидаем от себя большего. Мы будем бороться за титул и за все кубки, в которых участвуем.

    Могу сказать, что у нас самые высокие ожидания. Мы хотим показать лучший старт в сезоне», – сказал Клопп.

    Источник: Independent.co.uk

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    25.07.2018 08:09
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 26 июля 2018, 10:54

      Команда с хорошим подбором футболистов. Почему бы и нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 июля 2018, 07:15

      YNWA!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > android-uz 26 июля 2018, 07:20

      ))) Просвети, что это означает ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Рубик Докоян 26 июля 2018, 10:19

      You'll Never Walk Alone!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > android-uz 26 июля 2018, 16:21

      За одно бы и перевёл. В школе учил когда-то французский.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Рубик Докоян 26 июля 2018, 19:53

      добрый вечер! "ты никогда не будешь один!" таков перевод.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vladarg 26 июля 2018, 19:54

      Спасибо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 июля 2018, 11:57

      Правильно.время побеждать пришло.если не сейчас,то когда?

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 июля 2018, 09:21

      Старт стартом, главное на финише не обоср...ся, как в прошлом сезоне...

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июля 2018, 09:20

      Думаю в этом сезоне Ливер по настоящему будет бороться за чемпионство.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:14

      С таким усилением и прошлогодней игрой этого вполне реально добиться.

      5
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