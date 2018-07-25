Клопп: «Ливерпуль» будет бороться за титул и за все кубки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что команда будет бороться за все трофеи в предстоящем сезоне.

«Знаю об ожиданиях от результатов команды в будущем сезоне, и это абсолютно нормально. Прежде всего мы должны играть в тот футбол, который даст возможность побеждать и выиграть трофеи.

Хотя о них нельзя говорить до старта сезона, но мы сами ожидаем от себя большего. Мы будем бороться за титул и за все кубки, в которых участвуем.

Могу сказать, что у нас самые высокие ожидания. Мы хотим показать лучший старт в сезоне», – сказал Клопп.