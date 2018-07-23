Моуринью: «Сейчас «МЮ» – группа игроков из разных команд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал тренировочным товарищеский матч с «Сан-Хосе». Игра завершилась со счетом 0:0.

«По сути это была очередная тренировка. Сейчас нас еще нельзя назвать командой. Это лишь группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды, юниоры и так далее.

Всегда приходится тяжело, когда десять игроков основного состава отсутствуют. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко.

Это странная ситуация, но мотивация заключается в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться», – сказал Моуринью.