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    Моуринью: «Сейчас «МЮ» – группа игроков из разных команд»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал тренировочным товарищеский матч с «Сан-Хосе». Игра завершилась со счетом 0:0.

    «По сути это была очередная тренировка. Сейчас нас еще нельзя назвать командой. Это лишь группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды, юниоры и так далее.

    Всегда приходится тяжело, когда десять игроков основного состава отсутствуют. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко.

    Это странная ситуация, но мотивация заключается в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.07.2018 08:52
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