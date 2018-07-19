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  • Джикия: «Все говорили, что первая игра после травмы будет трудной. У меня не было такого»

Джикия: «Все говорили, что первая игра после травмы будет трудной. У меня не было такого»

19 июля 2018, 23:59
6

Защитник «Спартака» Георгия Джикия рассказал о восстановлении после травмы.

– После травмы вы говорили, что это были самые трудные полгода. Тяжелее приходилось физически или психологически?

– Тяжело вообще все. Начиная с третьей секунды той травмы, когда в голове пронеслось все, что мне предстоит: и восстановление, и то, что не смогу быть с командой, со сборной, которая готовится к чемпионату мира.

– Какие мысли были, когда вышли в первый раз на поле после травмы?

– Много с кем общался, у кого были такие травмы. Все говорили, что первая игра будет очень трудной. Многие думают о колене, бояться сделать неправильное движение. Но у меня почему-то не было такого – просто вышел и сыграл 30 минут. На следующий день тоже провел 30 минут. И никаких осложнений, ничего. Чувствую себя отлично. Надеюсь, в следующих играх на сборах сыграю чуть больше времени.

В январе игрок получил травму крестообразных связок. Он приступил к тренировкам в общей группе на этой неделе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Мары
1532039533
Сплюнь три раза через плечо Дай бог чтоб и дальше всё так продолжалось. Удачи Георгий !!!
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Опорник84
1532059478
Больше без тяжелых травм!
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Ден71
1532062669
Все травмы в голове, кто то начинает осторожничать, кто то забывает все и играет по прежнему. Главное что бы травм больше не было. Хорошей игры и удачи тебе Георгий.
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Юрий Б.
1532063541
Скоро появится и Кокорин. Здоровья Вам, ребята
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zigbert
1532068291
Без качественного медицинского контроля сейчас не обойтись. Хотелось бы ,что бы нагрузки в подготовительном периоде соответствовали допустимым нормам.
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OfaZavr
1532069009
ну и хорошо Георгий что без всяких осложнений обошлось, здоровья и всего самого!
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