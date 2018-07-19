Джикия: «Все говорили, что первая игра после травмы будет трудной. У меня не было такого»

Защитник «Спартака» Георгия Джикия рассказал о восстановлении после травмы.

– После травмы вы говорили, что это были самые трудные полгода. Тяжелее приходилось физически или психологически?

– Тяжело вообще все. Начиная с третьей секунды той травмы, когда в голове пронеслось все, что мне предстоит: и восстановление, и то, что не смогу быть с командой, со сборной, которая готовится к чемпионату мира.

– Какие мысли были, когда вышли в первый раз на поле после травмы?

– Много с кем общался, у кого были такие травмы. Все говорили, что первая игра будет очень трудной. Многие думают о колене, бояться сделать неправильное движение. Но у меня почему-то не было такого – просто вышел и сыграл 30 минут. На следующий день тоже провел 30 минут. И никаких осложнений, ничего. Чувствую себя отлично. Надеюсь, в следующих играх на сборах сыграю чуть больше времени.

В январе игрок получил травму крестообразных связок. Он приступил к тренировкам в общей группе на этой неделе.