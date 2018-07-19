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    Джикия: «Все говорили, что первая игра после травмы будет трудной. У меня не было такого»

    Защитник «Спартака» Георгия Джикия рассказал о восстановлении после травмы.

    – После травмы вы говорили, что это были самые трудные полгода. Тяжелее приходилось физически или психологически?

    – Тяжело вообще все. Начиная с третьей секунды той травмы, когда в голове пронеслось все, что мне предстоит: и восстановление, и то, что не смогу быть с командой, со сборной, которая готовится к чемпионату мира.

    – Какие мысли были, когда вышли в первый раз на поле после травмы?

    – Много с кем общался, у кого были такие травмы. Все говорили, что первая игра будет очень трудной. Многие думают о колене, бояться сделать неправильное движение. Но у меня почему-то не было такого – просто вышел и сыграл 30 минут. На следующий день тоже провел 30 минут. И никаких осложнений, ничего. Чувствую себя отлично. Надеюсь, в следующих играх на сборах сыграю чуть больше времени.

    В январе игрок получил травму крестообразных связок. Он приступил к тренировкам в общей группе на этой неделе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2018 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:43

      ну и хорошо Георгий что без всяких осложнений обошлось, здоровья и всего самого!

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:31

      Без качественного медицинского контроля сейчас не обойтись. Хотелось бы ,что бы нагрузки в подготовительном периоде соответствовали допустимым нормам.

      4
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 июля 2018, 08:12

      Скоро появится и Кокорин. Здоровья Вам, ребята

      3
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      Рейтинг: +309

      Ден71 20 июля 2018, 07:57

      Все травмы в голове, кто то начинает осторожничать, кто то забывает все и играет по прежнему. Главное что бы травм больше не было. Хорошей игры и удачи тебе Георгий.

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 июля 2018, 07:04

      Больше без тяжелых травм!

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июля 2018, 01:32

      Сплюнь три раза через плечо
      Дай бог чтоб и дальше всё так продолжалось.
      Удачи Георгий !!!

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