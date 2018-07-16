Лунев: «Перед игрой с Саудовской Аравией в сборной была напряженная атмосфера»

С каких пор 5:1 то? Думайте что копипастите то... Соккер окончательно скатился
Голкипер сборной России Андрей Лунев рассказал об атмосфере в команде перед матчем-открытием ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).
– Какая атмосфера была в сборной перед Саудовской Аравией?
– Честно говоря, напряженная. Абсолютно каждый человек проходил мимо и подкидывал камни в огород команды. Кто-то камни, кто-то булыжники. Критика обрушилась колоссальная, при том что турнир даже еще не начался.
Понятно, что были предпосылки в виде товарищеских матчей, которые получились не очень убедительными, но мы решили не обращать внимание на результат в этих играх. Тренер подводил нас именно к чемпионату мира. А как он прошел все видели.
– Может быть, эта критика в том числе и завела команду?
– Я всегда отношусь к критике с пониманием, так же, как и к похвале. Ко всему нужно относиться правильно.
Россия прошла до 1/4 финала ЧМ.