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Конкурс прогнозов: идет сезон «Лето-18»

30 августа 2018, 01:50
8

На «Бомбардире» продолжается новый сезон Конкурса прогнозов «Лето-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: Кисюля – победитель сезона «ЧМ-2018»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 500 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Важно: с нового сезона мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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KOLBIS
1532749638
Спасибо конечно,но можно что- то и материальное ввести,не жадничайте,чтобы чего-то добиться,надо немного вложиться,сайт любимый и живу здесь,но совет,парни не жоптесь...
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Рубик Докоян
1533356733
По мне так разного рода конкурсы хороши, но я в них не участвую. Для меня принципиально интереснее общение с коллегами и профессионализм создателей и готовящих, и пишущих материалы на спортивных сайтах и порталах. А с этим большие проблемы. Спортивных знаний и эрудиции явно не хватает, спортивная журналистика деградирует. Ушлые и продвинутые в интернете пользователи озабочены больше рейтингами и возможностью срубить деньжат. ( я не про болельщиков, а про создателей разных ютуб каналов, сайтов и т.д. )
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salexeich
1533486098
Не люблю играть и не хочу. Просто интересно узнавать самые свежие новости футбола. Ну и интересно проверить себя знатоком прогнозов.
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+50/-50
1534044487
"Что наша жизнь, - игра!" Больше прогнозов, хороших и разных. Развивайте эту тему. На Бомбардире один из лучших прогнозов среди инет-прессы. Играю на разных, в этом и прелесть азарта. Так держать, Бомбардир.
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Cules2013
1534044620
Не хотите материально поощрять призёров, как на других сайтах - ладно, ваше дело, но тогда должна быть хоть какая-то альтернатива. Какие-то привилегии. Давно бы уже пора ввести правила, как на другом всем известном ресурсе, типа ВИПа, возможности вставлять картинки и видео в сообщения и т.п. Я участвую больше на личном интересе - мне глубоко параллельно на 11х11, очки рейтинга и прочую мишуру.
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BoltCX
1534564320
Тухло стало. Неинтересно. Даже не из-за призов, а из-за конкуренции. В прошлом году с такой активностью я бы вылетел во вторую-третью сотню. А сейчас держусь в первой и почти не опускаюсь.
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VIPded
1535171196
Звёздочки... боллары... Ерунда... Проставляюсь чисто по инерции...
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Фотон
1535180166
А вот я попробую на осень.
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