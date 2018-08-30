Конкурс прогнозов: идет сезон «Лето-18»

На «Бомбардире» продолжается новый сезон Конкурса прогнозов «Лето-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: Кисюля – победитель сезона «ЧМ-2018»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 500 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Важно: с нового сезона мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru