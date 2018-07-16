Конкурс прогнозов: Кисюля – победитель сезона «ЧМ-2018»

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «ЧМ-2018» стала Кисюля, которая выигрывает мяч Adidas Telstar 18, золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял bumer_moscow. Он получает электронную книгу «Пеп Гвардиола. На пике», серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнула ДАША Д, выигравшая электронную книгу «Диего Марадона. Автобиография», бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

На четвертом месте – Bivaliy67, который выигрывает электронную книгу «Лев Яшин. Я – легенда», золотую звездочку, 500 болларов, +100 рейтинга.

Пятое место занял klifS. Его приз – электронная книга «Карло Анчелотти. Автобиография», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались zra78, Zenit-84, VIPded, Андрей Ермошин, и arle. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

Для получения приза пишите на bets@bombardir.ru.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Важно: с нового сезона мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».