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    Конкурс прогнозов: Кисюля – победитель сезона «ЧМ-2018»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «ЧМ-2018» стала Кисюля, которая выигрывает мяч Adidas Telstar 18, золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял bumer_moscow. Он получает электронную книгу «Пеп Гвардиола. На пике», серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнула ДАША Д, выигравшая электронную книгу «Диего Марадона. Автобиография», бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    На четвертом месте – Bivaliy67, который выигрывает электронную книгу «Лев Яшин. Я – легенда», золотую звездочку, 500 болларов, +100 рейтинга.

    Пятое место занял klifS. Его приз – электронная книга «Карло Анчелотти. Автобиография», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались zra78, Zenit-84, VIPded, Андрей Ермошин, и arle. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    Для получения приза пишите на bets@bombardir.ru.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Важно: с нового сезона мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 09:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2018, 18:47

      Заработало моё предложение - разыгрывать электронные книги, спасибо админам.
      Еще в январе я в своем баттле разыграл свою коллекцию футбольных программок.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 июля 2018, 12:23

      Поздравляю

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июля 2018, 10:49

      Пеп Гвардиола. На ПикЕ.
      Варан на Жиру

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 10:39

      ЧТо такое боллары?)))

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июля 2018, 10:26

      Поздравляем призеров! Остальным - успехов в дальнейшем.

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