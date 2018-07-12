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  • Саутгейт: «В игре за бронзу никто не захочет появиться на поле»

Саутгейт: «В игре за бронзу никто не захочет появиться на поле»

12 июля 2018, 07:18
9

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда играла хорошо в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией, но не смогла реализовать свои голевые моменты в первом тайме.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией.

– В первом тайме Англия играла хорошо. Что случилось дальше?

– Мы отлично играли в первом тайме. Я доволен тем, как мы контролировали мяч. Вы правы: когда создаешь моменты, надо забивать второй. Во втором тайме нам пришлось выдержать долгий период давления. Овертайм был равным, но хорваты всегда были опасны и у них сильные игроки. В конце они реализовали свои шансы, а мы не смогли ответить. Я хочу пожелать им всего наилучшего, они прошли невероятный путь до финала, у них очень талантливые и опытные игроки.

Сейчас мы все переживаем боль поражения. Ждали мы такого? Честно – нет. Когда играешь так хорошо, как мы в первом тайме, то хочешь реализовать свой шанс. Сейчас раздевалка – это очень сложное место, чтобы там находиться.

– У вас еще одна игра. Что она для вас значит? Может, сыграют резервисты?

– Честно говоря, это игра, в которой никто не захочет появиться. Каждый раз, когда мы надеваем футболку, всегда хотим выиграть. Но в ближайшие 24 часа будет очень тяжело проверить и настроить всех.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Англия Хорватия Саутгейт Гарет
Комментарии (9)
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Viper for CSKA
1531370502
Да вам и бронзы не видать. Бельгийцы значительно сильнее. А вам первый серьезный соперник встретился в важном матче, и вы сразу слились. А разговоров-то было.
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Cules2013
1531371531
Ну так, о чём разговор, порадуйте бельгийцев)
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olegiovchenko
1531376321
ЛОГИЧНО
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KOLBIS
1531377530
Так и не выходите...3-0 вкатают и домой...
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Вомбат
1531377669
Если Гэрет говорит искренне, то пусть едет домой и получит дисквалификацию на год, как получила сборная СССР в 1973 году. Но я думаю, он хитрит. Думаю, что англы выйдут отмобилизованными и сделают все, чтобы выиграть бронзу.
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Владислав Vlad
1531380263
Проиграть в полуфинале - это одно. Но проиграть ещё и в матче за третье место - это уже траур. Саутгейт это понимает, поэтому уже сейчас ищет оправдания.
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OfaZavr
1531382892
игра за бронзу ведь не товарищеская, конечно обидно что в финал не вышли но все же лучше быть в числе призеров чем вообще за бортом.
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zigbert
1531384390
Конечно это не финальная игра, но бронза тоже будет не плохой наградой.
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