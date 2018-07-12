Саутгейт: «В игре за бронзу никто не захочет появиться на поле»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда играла хорошо в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией, но не смогла реализовать свои голевые моменты в первом тайме.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией.

– В первом тайме Англия играла хорошо. Что случилось дальше?

– Мы отлично играли в первом тайме. Я доволен тем, как мы контролировали мяч. Вы правы: когда создаешь моменты, надо забивать второй. Во втором тайме нам пришлось выдержать долгий период давления. Овертайм был равным, но хорваты всегда были опасны и у них сильные игроки. В конце они реализовали свои шансы, а мы не смогли ответить. Я хочу пожелать им всего наилучшего, они прошли невероятный путь до финала, у них очень талантливые и опытные игроки.

Сейчас мы все переживаем боль поражения. Ждали мы такого? Честно – нет. Когда играешь так хорошо, как мы в первом тайме, то хочешь реализовать свой шанс. Сейчас раздевалка – это очень сложное место, чтобы там находиться.

– У вас еще одна игра. Что она для вас значит? Может, сыграют резервисты?

– Честно говоря, это игра, в которой никто не захочет появиться. Каждый раз, когда мы надеваем футболку, всегда хотим выиграть. Но в ближайшие 24 часа будет очень тяжело проверить и настроить всех.