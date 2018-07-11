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  • Черчесов: «Мутко увидел во мне тренера сборной России еще в 2007 году»

Черчесов: «Мутко увидел во мне тренера сборной России еще в 2007 году»

11 июля 2018, 15:30
31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как состоялась его первая встреча с тогда еще президентом РФС Виталием Мутко. По словам специалиста, уже в то время руководитель увидел в нем будущего тренера национальной команды.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года.

«14 июля 2016 года в Инсбруке я ехал в фитнес-клуб. Раздался звонок. Сотрудник Министерства спорта России спросил, когда я планирую быть в Москве. Я задал встречный вопрос: «А когда надо?» Меня попросили приехать 16-го числа. В этот день мы встретились с Виталием Леонтьевичем Мутко и проговорили более трех часов.

Это была наша вторая личная встреча в жизни. Первый раз это было в 2007 году. Я шел в VIP-зоне стадиона «Лужники», и Виталий Леонтьевич внезапно показал на меня и говорит: «Вот тренер сборной». Я ответил, что в сборную нужно приходить со своими игроками. С тех пор мы с Мутко не виделись.

После разговора в Министерстве спорта я не давал интервью, не вел переговоры с клубами, а просто ждал решения. 10 августа мне позвонили, а 11-го числа официально объявили о назначении. Контракта тогда не было, мы просто пожали руки», – сказал Черчесов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (31)
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uBaH_
1531312946
Лига наций близка, после 3 матчей и набранного дай бог 1 очка тебя сожрут, и не вспомнят ЧМ ;)
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Vladarg
1531313295
Разговорился последнее время что-то..не к добру все это.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1531314420
Даже читать не стал.Станислав,ты не тренер.Тренером был Романцев,так как его Спартаку за падло было играть в автобус,даже в Барселоне,Мадриде,в Лондоне итд и играли классно и по игре не уступал ни одной команде мира. Лучше молчи и иди просить Романцева,чтобы он учил тебя стать тренером. Станислав,тебе дадут Барсу тренировать,ты из него пазик сделаешь.
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Qranat
1531314784
Как же достала эта заказная эйфория. Может быть пора почитать мнение ФУТБОЛЬНЫХ, не ангажированных людей, выигрывавших неоднократно чемпионаты Англии или игравших в сборной (ИГРАЮЩЕЙ) много лет ? Не устали слушать и читать оды о "величие Черчесова" и людей его притащивших в сборную ??? 10 июля 2018, 19:16 | Sport24 «За два года обыграли одну нормальную команду»: они хейтят сборную России даже сейчас Кто эти люди? Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России © РИА "Новости" — Россия попала в восьмерку сильнейших сборных мира? Давайте откровенно говорить. Мы обыграли стоячую Испанию, которая вообще не знала, где ворота. Какая эйфория? Вышли бы в полуфинал — другое дело. Вот если мы будем такие результаты показывать в течение 10 лет, то можно будет сказать: да, действительно, это правильное направление работы. Сейчас же во время чемпионата мира закрылось несколько профессиональных клубов, но об этом никто не говорит. В каком направлении мы идем? В правильном или неправильном? ФОТОРЕПОРТАЖ Сколько наша сборная забивала на ЧМ Мирослав Ромащенко позже раскритиковал слова бывшего футболиста в фейсбуке. Сам Канчельскис жестко ответил помощнику Черчесова. — Так и напишите, что они смешные и клоуны. Что Ромащенко вообще может говорить? Он сам-то кого тренировал? Он должен молчать и слушать, когда ему говорят. Тоже мне, футбольные люди, — чего он добился? Пускай за свои слова отвечает не Ромащенко, который в фейсбуке сидит, а Черчесов. Не могу понять, откуда такая эйфория. Я завидую вратарю? Это они могут завидовать мне. Я никогда не завидовал и не буду. Я двукратный чемпион Англии и Шотландии. Мы за два года обыграли одну нормальную команду. И то по пенальти. И что это, зависть? Уругваю проиграли, Хорватии — тоже. Французам с бразильцами проиграли. Но обыграли регбийную сборную Новой Зеландии и «Динамо». О чем они могут говорить, клоуны эти? Я их называю клоунами и дилетантами, будут они мне еще сказки рассказывать. Юрий Лоза, музыкант © РИА "Новости" — Будет еще много отзывов по поводу матча [Испания — Россия]. Я уже прочитал в интернете, что такие матчи будут показывать футбольным фанатам в аду. Длительный, муторный, утомительный. Мы ни разу не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время, а выиграли только по пенальти. Сборная, которая не бьет по воротам, не должна выигрывать. Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше. Ринат Дасаев, бывший игрок сборной СССР, участник трех чемпионатов мира © РИА "Новости" — Я вас умоляю, о чем вы говорите?! Обыграть Египет и Саудовскую Аравию — это подвиг? Или по пенальти — испанцев? Какой же это подвиг? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу. Когда сборная СССР выиграла серебро Евро-1988, такой эйфории вокруг точно не было. Никто команду так не чествовал. Оценка Станиславу Черчесову? Отработал неплохо. Но, опять же, по каким критериям судить? А в плей-офф выйти из такой группы… Ну, Блохин Украину из группы выводил — и что? Кто-нибудь сейчас об их четвертьфинале вспоминает? Бескова за второе место на чемпионате Европы сняли. А мы теперь на четвертьфиналы молимся. В тексте использованы материалы «Совспорта» и РИА Новости.
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rizonator
1531315486
Мудко ещё тот фрукт, больше чем уверен, что ребята просто играли с запредельной мотивацией. А там где он находится, всё близится к воровству и развалу
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Супервайзер
1531315560
И всё ради того, чтобы показать тебя в зомби шоу Соловьева? Другие, небось, отказались)).
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rizonator
1531316272
Лучше бы пенсию так обсуждали, сукины дети. Люди на чёрную зп переходят повально, потому что ***** не доживают до таких лет, а кто думает о пенсии идиот. Думать надо здесь и сейчас
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FanatSerj
1531317030
Шел мимо, Мутко внезапно показал на меня и говорит: «Вот тренер сборной»! Судя по подходу можно понять, что это не должность даже, а способ найти крайнего за футбол в стране ))) Идешь никого не трогаешь, а тут Мутко из кустов выпрыгивает и тычет пальцем "Вот тренер сборной" )))) И это не далеко от истины.
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polt
1531319505
Не скромно. А заслуги то раздутые.
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САДЫЧОК
1531319579
а вот пусть почитает этот Черчесов что о нём пишут люди которые любят и понимают футбол ! а не кухарки и лопырёвы !...ПРОСТО противно слушать что о себе возомнил этот тренер так сказать ! спустите его из "космоса "
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