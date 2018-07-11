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    Черчесов: «Мутко увидел во мне тренера сборной России еще в 2007 году»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как состоялась его первая встреча с тогда еще президентом РФС Виталием Мутко. По словам специалиста, уже в то время руководитель увидел в нем будущего тренера национальной команды.

    Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года.

    «14 июля 2016 года в Инсбруке я ехал в фитнес-клуб. Раздался звонок. Сотрудник Министерства спорта России спросил, когда я планирую быть в Москве. Я задал встречный вопрос: «А когда надо?» Меня попросили приехать 16-го числа. В этот день мы встретились с Виталием Леонтьевичем Мутко и проговорили более трех часов.

    Это была наша вторая личная встреча в жизни. Первый раз это было в 2007 году. Я шел в VIP-зоне стадиона «Лужники», и Виталий Леонтьевич внезапно показал на меня и говорит: «Вот тренер сборной». Я ответил, что в сборную нужно приходить со своими игроками. С тех пор мы с Мутко не виделись.

    После разговора в Министерстве спорта я не давал интервью, не вел переговоры с клубами, а просто ждал решения. 10 августа мне позвонили, а 11-го числа официально объявили о назначении. Контракта тогда не было, мы просто пожали руки», – сказал Черчесов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 15:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 22:19

      А что можно увидеть в Мутко ?... Образчик приспособленца, безграмотности и бездарности. Это вице-моторист не отличающий песок от цемента много чего теперь настроит. Не только дороги будет размывать дождём, но и стадионы волной смывать...

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 июля 2018, 20:55

      Ну, всё, понеслось.)))))
      А ещё Салямыч в пятнадцать лет нашёл на дороге кошелёк, который обронила бедная, одинокая старушка. Маленький Стасик нашёл эту старушку и отдал ей кошелёк.
      А, не...
      Вдруг оказалось, что в кошельке не хватает пяти рублей и Стас положил в кошелёк свои собственные деньги, которые он накопил на новые вратарские перчатки.
      После этого Стас ещё три года играл в воротах с голыми руками. Руки были отбиты, кровоточили. Но Стас никогда не пожалел о том, что отдал старушке свои деньги.
      Стас, ты космос.)))))

      -1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 11 июля 2018, 19:03

      Физрук ты Стас!Спасибо скажи пацанам тем что автобус поставили правильно

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 июля 2018, 18:16

      Дым эйфории рассеется и мы посмотрим на сборную на других турнирах. И если сборная покажет игру и результат, то тогда и похвалим усатого тренера. А пока бей-беги и сумасшедшая самоотдача игроков.

      3
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      Рейтинг: +358

      Shak71 11 июля 2018, 17:59

      какой дальнозоркий) пол страны думает иначе - а я и вовсе считаю, что заслуга ребят куда больше, чем твоя - спорные замены тому доказательство!

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 17:58

      Еще бы Мутко и не разглядел, он все видит.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июля 2018, 17:39

      "Нормальный" подход к футбольной действительности. мудько находит тренера в 2007г. Вспоминает о нем в 2016.Вытаскивает из фитнес клуба в Австрии. Всовывает 2,5 млн.и вперед. Что то это напоминает.

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июля 2018, 17:32

      а вот пусть почитает этот Черчесов что о нём пишут люди которые любят и понимают футбол ! а не кухарки и лопырёвы !...ПРОСТО противно слушать что о себе возомнил этот тренер так сказать ! спустите его из "космоса "

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 июля 2018, 17:31

      Не скромно. А заслуги то раздутые.

      9
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июля 2018, 17:24

      Я (Черчесов) спустился с гор в магазин за солью для баранов, а тут Мудко меня увидел и сказал: "вот тренер для сборной".

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