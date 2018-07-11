Черчесов: «Мутко увидел во мне тренера сборной России еще в 2007 году»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как состоялась его первая встреча с тогда еще президентом РФС Виталием Мутко. По словам специалиста, уже в то время руководитель увидел в нем будущего тренера национальной команды.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года.

«14 июля 2016 года в Инсбруке я ехал в фитнес-клуб. Раздался звонок. Сотрудник Министерства спорта России спросил, когда я планирую быть в Москве. Я задал встречный вопрос: «А когда надо?» Меня попросили приехать 16-го числа. В этот день мы встретились с Виталием Леонтьевичем Мутко и проговорили более трех часов.

Это была наша вторая личная встреча в жизни. Первый раз это было в 2007 году. Я шел в VIP-зоне стадиона «Лужники», и Виталий Леонтьевич внезапно показал на меня и говорит: «Вот тренер сборной». Я ответил, что в сборную нужно приходить со своими игроками. С тех пор мы с Мутко не виделись.

После разговора в Министерстве спорта я не давал интервью, не вел переговоры с клубами, а просто ждал решения. 10 августа мне позвонили, а 11-го числа официально объявили о назначении. Контракта тогда не было, мы просто пожали руки», – сказал Черчесов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».