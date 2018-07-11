Витсель: «Защищались как с Бразилией, но не были так внимательны»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подвел итоги полуфинала ЧМ с Францией (0:1).
«Расстроен поражением, хотя матч был хороший. Мы думали, что будем играть сильнее.
Мы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и во втором таймах.
Французы сыграли организованно, нам было непросто действовать против них», – сказал Витсель.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Это точно был полуфинал чемпионата мира?
Источник: Р-Спорт