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    Витсель: «Защищались как с Бразилией, но не были так внимательны»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подвел итоги полуфинала ЧМ с Францией (0:1).

    «Расстроен поражением, хотя матч был хороший. Мы думали, что будем играть сильнее.

    Мы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и во втором таймах.

    Французы сыграли организованно, нам было непросто действовать против них», – сказал Витсель.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2018 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 16:24

      Можно играть внимательно всю игру , пропустить один единственный мяч и проиграть. Но для победы нужны забитые мячи, у вас это увы не получилось.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 июля 2018, 14:47

      Для 1/2 ЧМ -- ПРОСТО ТОВАРНЯК -- ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА СОСЕДА !!!!!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 июля 2018, 13:17

      А правда, что Жиру - французская разновидность Заболотного?

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 июля 2018, 12:27

      Мдаа взяли бы Раджу вместо него то затащили бы ЧМ...

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июля 2018, 12:22

      Витсель лично жал тебе руку !-уважаю ! но в сборную ты не вписываешься !

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