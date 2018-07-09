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    Голкипер Лобанцев сменил «Локомотив» на «Ротор»

    Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев продолжит карьеру в составе «Ротора».

    «Мне нравится высказывание Икера Касильяса: «В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол, я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать». Вот это моя главная задача, как в тренировках, так и в официальных играх.

    Готов бороться за место основного голкипера.

    Сборы прошли в рабочем режиме. Мы усердно тренировались, чтобы не разочаровать болельщиков.

    Волгоград заслуживает играть в Премьер-лиге», – рассказал Лобанцев.

    23-летний игрок имеет опыт выступления за сборные России (U17, U19, U21). Он является обладателем Кубка России 2014/2015, 2016/2017.

    Источник: ФК «Ротор»

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    09.07.2018 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2018, 20:06

      Давно надо было уходить ! Хороший вратарь удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 9 июля 2018, 10:05

      Ждёт победы, ждёт победы, ждёт победы Волгоград!
      Самый лучший клуб на юге это Ротор Волгоград!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 09:24

      В "Локо" за Гильерме ещё сидят Коченков и Медведев. Поэтому правильно поступил. Надо идти туда где будешь играть, тем более вратарю.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 июля 2018, 09:19

      Всё правильно сделал. В Локомотиве очень сильная конкуренция

      3
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