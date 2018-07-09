Голкипер Лобанцев сменил «Локомотив» на «Ротор»

Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев продолжит карьеру в составе «Ротора».

«Мне нравится высказывание Икера Касильяса: «В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол, я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать». Вот это моя главная задача, как в тренировках, так и в официальных играх.

Готов бороться за место основного голкипера.

Сборы прошли в рабочем режиме. Мы усердно тренировались, чтобы не разочаровать болельщиков.

Волгоград заслуживает играть в Премьер-лиге», – рассказал Лобанцев.

23-летний игрок имеет опыт выступления за сборные России (U17, U19, U21). Он является обладателем Кубка России 2014/2015, 2016/2017.