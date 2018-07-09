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Голкипер Лобанцев сменил «Локомотив» на «Ротор»

9 июля 2018, 08:53
4

Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев продолжит карьеру в составе «Ротора».

«Мне нравится высказывание Икера Касильяса: «В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол, я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать». Вот это моя главная задача, как в тренировках, так и в официальных играх.

Готов бороться за место основного голкипера.

Сборы прошли в рабочем режиме. Мы усердно тренировались, чтобы не разочаровать болельщиков.

Волгоград заслуживает играть в Премьер-лиге», – рассказал Лобанцев.

23-летний игрок имеет опыт выступления за сборные России (U17, U19, U21). Он является обладателем Кубка России 2014/2015, 2016/2017.

Источник: ФК «Ротор»
Россия. ФНЛ Трансферы Локомотив Ротор Лобанцев Мирослав
Комментарии (4)
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Федя Кабак
1531117190
Всё правильно сделал. В Локомотиве очень сильная конкуренция
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Рубик Докоян
1531117464
В "Локо" за Гильерме ещё сидят Коченков и Медведев. Поэтому правильно поступил. Надо идти туда где будешь играть, тем более вратарю.
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Randy Ram
1531119914
Ждёт победы, ждёт победы, ждёт победы Волгоград! Самый лучший клуб на юге это Ротор Волгоград!
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XaXatyn
1531156000
Давно надо было уходить ! Хороший вратарь удачи !
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