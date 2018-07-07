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  • Сборную Швеции эвакуировали из отеля из-за сработавшей пожарной сигнализации

Сборную Швеции эвакуировали из отеля из-за сработавшей пожарной сигнализации

7 июля 2018, 12:23
11

Накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 ШвецияАнглия произошел неприятный инцидент.

В гостинице в Самаре, где проживают скандинавские футболисты, в 11:30 утра по московскому времени сработала пожарная сигнализация. Шведам пришлось эвакуироваться через аварийную лестницу.

Тревога оказалась ложной. Шведские игроки выразили крайнее недовольство случившимся.

Матч Швеция – Англия состоится сегодня, 7 июля, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: The Sun
Чемпионат мира Швеция Англия
Комментарии (11)
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Vickont
1530955611
Проделки английских спецслужб)
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Project Бабангида
1530955982
всё это легко к делу Скрипалей подвязывается
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zigbert
1530956347
Все это не на руку сборной Швеции.
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absent32
1530956600
английская диверсия)))
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giluxa1963
1530956856
это все Бэкхем что бы выиграть пари у Ибры
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insider_retro
1530956865
Нутром чую, что теперь скандинавы сгоряча и после эвакуации через аварийную лестницу, постараются вынести английцев через натуральную зад...цу!.. Надо!.))
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prezent2017
1530965617
Курить нечего в номере!
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OfaZavr
1530978181
для достижения результата что только не придумают сделать, одни под окнами отеля всю ночь орут чтобы игрокам не дать выспаться а другие ложные тревоги подстраивают)
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