Сборную Швеции эвакуировали из отеля из-за сработавшей пожарной сигнализации

Накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция – Англия произошел неприятный инцидент.

В гостинице в Самаре, где проживают скандинавские футболисты, в 11:30 утра по московскому времени сработала пожарная сигнализация. Шведам пришлось эвакуироваться через аварийную лестницу.

Тревога оказалась ложной. Шведские игроки выразили крайнее недовольство случившимся.

Матч Швеция – Англия состоится сегодня, 7 июля, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.