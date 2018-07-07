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    Сборную Швеции эвакуировали из отеля из-за сработавшей пожарной сигнализации

    Накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 ШвецияАнглия произошел неприятный инцидент.

    В гостинице в Самаре, где проживают скандинавские футболисты, в 11:30 утра по московскому времени сработала пожарная сигнализация. Шведам пришлось эвакуироваться через аварийную лестницу.

    Тревога оказалась ложной. Шведские игроки выразили крайнее недовольство случившимся.

    Матч Швеция – Англия состоится сегодня, 7 июля, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: The Sun

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    07.07.2018 12:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 18:43

      для достижения результата что только не придумают сделать, одни под окнами отеля всю ночь орут чтобы игрокам не дать выспаться а другие ложные тревоги подстраивают)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 15:13

      Курить нечего в номере!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70530

      insider_retro 7 июля 2018, 12:47

      Нутром чую, что теперь скандинавы сгоряча и после эвакуации через аварийную лестницу, постараются вынести английцев через натуральную зад...цу!.. Надо!.))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 июля 2018, 12:47

      это все Бэкхем что бы выиграть пари у Ибры

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > giluxa1963 7 июля 2018, 12:56

      Ибра теперь проберется в раздевалку англичан и прибьет бутсы к полу)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 7 июля 2018, 12:43

      английская диверсия)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 12:39

      Все это не на руку сборной Швеции.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 июля 2018, 12:33

      всё это легко к делу Скрипалей подвязывается

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Project Бабангида 7 июля 2018, 12:35

      Точно Ми-6 поработало,что-то давно Дэниела Крейга не видел...

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 июля 2018, 12:26

      Проделки английских спецслужб)

      5
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