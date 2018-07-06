Толиссо заменит дисквалифицированного Матюиди в составе Франции

В пятницу, 6 июля, продолжатся игры чемпионата мира-2018. В рамках 1/4 финала встретятся команды Франции и Уругвая.

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо выйдет на поле в стартовом составе сборной Франции. Он заменит Блейза Матюиди, который не сыграет с уругвайцами из-за дисквалификации.

Таким образом, стартовый состав французов будет выглядеть следующим образом: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени.