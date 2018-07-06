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    Толиссо заменит дисквалифицированного Матюиди в составе Франции

    В пятницу, 6 июля, продолжатся игры чемпионата мира-2018. В рамках 1/4 финала встретятся команды Франции и Уругвая.

    Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо выйдет на поле в стартовом составе сборной Франции. Он заменит Блейза Матюиди, который не сыграет с уругвайцами из-за дисквалификации.

    Таким образом, стартовый состав французов будет выглядеть следующим образом: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    06.07.2018 06:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 июля 2018, 08:59

      Настолько в себе самоуверенны?

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