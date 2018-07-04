«Локомотив» ведет переговоры с Идову

Бывший защитник «Амкара» Брайн Идову может подписать контракт с «Локомотивом».

Нигериец – один из вариантов укрепления левого фланга обороны железнодорожников. При этом «Локомотив» пока окончательно не решил, стоит ли приобретать игрока на данную позицию.

Красно-зеленые уже вступили в переговоры с 26-летним футболистом, однако их не устраивают финансовые запросы защитника.

В прошлом сезоне Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, сделав одну голевую передачу.

Вчера появилась информация, что нигерийцем интересуется ЦСКА.