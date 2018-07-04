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    «Локомотив» ведет переговоры с Идову

    Бывший защитник «Амкара» Брайн Идову может подписать контракт с «Локомотивом».

    Нигериец – один из вариантов укрепления левого фланга обороны железнодорожников. При этом «Локомотив» пока окончательно не решил, стоит ли приобретать игрока на данную позицию.

    Красно-зеленые уже вступили в переговоры с 26-летним футболистом, однако их не устраивают финансовые запросы защитника.

    В прошлом сезоне Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, сделав одну голевую передачу.

    Вчера появилась информация, что нигерийцем интересуется ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2018 12:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2018, 21:02

      Питерский парень не нужен Зениту.
      прискорбненько..

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 19:35

      Локе надо перестать деньги зажимать, иначе Шралыч с одним г-ном останется.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 4 июля 2018, 17:36

      Ну думаю, подпишем, если уйдет В.Денисов, что очень вероятно. Зп нигерийца наверняка будет ниже, а уровень игры достаточен, чтобы быть сменщиком Рыбуса, хотя кто знает, кому потом отдаст предпочтение Палыч.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > loko-the_best 4 июля 2018, 19:09

      у нас еще Лысов есть, а вот справа один Игнатьев, и тот травмируется частенько...

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 июля 2018, 16:06

      А что они хотели. У него явно двойной паспорт и знает русскй он намного лучше, чем многие игроки нынешнего Локо. А он же вроде центральный, а не фланговый игрок. И как это не нужен, слева вроде Рыбус играет в защите, а его как раз как в Тереке в своё время можно и в атаку выдвинуть, он то ещё молод чтобы так назад то уходить по позиции.

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:12

      Неужели Локомотив предложил ему контракт меньше чем в Амкаре. Смешно.

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > zigbert 4 июля 2018, 17:38

      Он просит наверно столько, сколько он заслуживает сейчас + то, что Амкар не доплатил. лол

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 4 июля 2018, 13:39

      Хорошо )

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2018, 13:02

      Идову является одним из самых ликвидных (выражаясь экономическим языком) игроков Амкара ,неудивительно, что каждый день будут появляться новости ,что тот или иной клуб будет его хотеть. Думаю даже возможен вариант, что он перейдёт куда нибудь в Европу, всё таки он достаточно квалифицированный игрок и только что достаточно не плохо сыграл на ЧМ.

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