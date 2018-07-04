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«Локомотив» ведет переговоры с Идову

4 июля 2018, 12:47
9

Бывший защитник «Амкара» Брайн Идову может подписать контракт с «Локомотивом».

Нигериец – один из вариантов укрепления левого фланга обороны железнодорожников. При этом «Локомотив» пока окончательно не решил, стоит ли приобретать игрока на данную позицию.

Красно-зеленые уже вступили в переговоры с 26-летним футболистом, однако их не устраивают финансовые запросы защитника.

В прошлом сезоне Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, сделав одну голевую передачу.

Вчера появилась информация, что нигерийцем интересуется ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Идову Брайан
Комментарии (9)
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hevbn 28
1530698575
Идову является одним из самых ликвидных (выражаясь экономическим языком) игроков Амкара ,неудивительно, что каждый день будут появляться новости ,что тот или иной клуб будет его хотеть. Думаю даже возможен вариант, что он перейдёт куда нибудь в Европу, всё таки он достаточно квалифицированный игрок и только что достаточно не плохо сыграл на ЧМ.
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Шумаххер
1530700793
Хорошо )
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zigbert
1530706365
Неужели Локомотив предложил ему контракт меньше чем в Амкаре. Смешно.
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alexis02lion
1530709572
А что они хотели. У него явно двойной паспорт и знает русскй он намного лучше, чем многие игроки нынешнего Локо. А он же вроде центральный, а не фланговый игрок. И как это не нужен, слева вроде Рыбус играет в защите, а его как раз как в Тереке в своё время можно и в атаку выдвинуть, он то ещё молод чтобы так назад то уходить по позиции.
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loko-the_best
1530714973
Ну думаю, подпишем, если уйдет В.Денисов, что очень вероятно. Зп нигерийца наверняка будет ниже, а уровень игры достаточен, чтобы быть сменщиком Рыбуса, хотя кто знает, кому потом отдаст предпочтение Палыч.
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prezent2017
1530722156
Локе надо перестать деньги зажимать, иначе Шралыч с одним г-ном останется.
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shinnik
1530727358
Питерский парень не нужен Зениту. прискорбненько..
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