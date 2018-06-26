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  • Гризманн – после ничьей с Данией: «Свист болельщиков? Нам все равно»

Гризманн – после ничьей с Данией: «Свист болельщиков? Нам все равно»

26 июня 2018, 20:23
11

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Дании.

«Мы старались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты, но мы не хотели тратить много сил. Как и Дания, мы в 1/8 финала – это самое главное. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующему матчу.

Кто был бы лучше соперником? Нам все равно. Слышали ли свист после матча? Нам все равно. Мы играли и были сосредоточены на игре. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков», – сказал Гризманн.

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Франция Дания Гризманн Антуан
Комментарии (11)
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ЮНик
1530034378
Если бы наши вымучили подобную сухую ничейку вторым составом с Уругваем, все бы в один голос кричали о гениальности стратегии космического Черчесова, а верующие поставили бы его фото в домашний иконоСТАС. Я так думаю...
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GoldPlayFIFARus9
1530034450
Жалкая копия Аршавина
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Обер-КанцлерЪ
1530034968
Добро пожаловать в клуб Аршавина! Третьим будешь, с Андреем Сергеевичем и Смоловым - люди, которым насрать на болельщиков.
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vitvik
1530037863
Кто такие эти болельщики? Которые из Франции прилетели? Перед матчем поорали, потанцевали в Лужниках - и хватит им хороших впечатлений!
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KOLBIS
1530040174
Еще один божок нарисовывается...
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zigbert
1530043917
Бесславная ничья.
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Александр52
1530044808
Гризман, он и в Африке Гризман.
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Правдоруб100
1530045056
Гризман показал за ТРИ ИГРЫ, что он НИКТО и звать его НИКАК!!! Кончился игрок года два назад, хотя может и пукнет ещё где-то, но уже мало кто услышит и почует этого засранца!!!
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iBragim2102
1530051228
Французы то играли нормально, вопросы к автобусу Дании, если бы Австралия выиграла разговор был бы о доге.
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OfaZavr
1530084259
конечно для достижения нужного результата все средства хороши, но ведь играете еще и для болельщиков поэтому все равно быть не должно.
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