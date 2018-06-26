Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Дании.

«Мы старались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты, но мы не хотели тратить много сил. Как и Дания, мы в 1/8 финала – это самое главное. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующему матчу.

Кто был бы лучше соперником? Нам все равно. Слышали ли свист после матча? Нам все равно. Мы играли и были сосредоточены на игре. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков», – сказал Гризманн.

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор