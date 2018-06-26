Корнелиус и Брайтвайт выйдут в атаке у Дании; Дембеле, Жиру и Гризманн сыграют впереди у Франции

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Франции на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Стригер, Делэни, Эриксен, Систо, Дальсгаард, Брайтвайт, Корнелиус.

Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес, Канте, Н’Зонзи, Лемар, Дембеле, Жиру, Гризманн.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.

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