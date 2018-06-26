В МИД РФ назвали фейком информацию о применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) опубликовало опровержение информации саудовского интернет-издания «Sada», ранее опубликовавшего статью с заголовком «Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча со сборной Саудовской Аравии».

«К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. В статье автор, ссылаясь на неназванное «германское ТВ», утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что «ФИФА теперь не может доказать что-либо», и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия только благодаря использованию запрещенных веществ.

Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства, которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.

Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с Президентом России В.В. Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала «Sada» вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.