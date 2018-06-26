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    В МИД РФ назвали фейком информацию о применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018

    Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) опубликовало опровержение информации саудовского интернет-издания «Sada», ранее опубликовавшего статью с заголовком «Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча со сборной Саудовской Аравии».

    «К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. В статье автор, ссылаясь на неназванное «германское ТВ», утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что «ФИФА теперь не может доказать что-либо», и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия только благодаря использованию запрещенных веществ.

    Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства, которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.

    Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с Президентом России В.В. Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала «Sada» вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 09:32
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:05

      Нам это не грозит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 26 июня 2018, 15:07

      У Нас МИД в каждой дырке затычка. Все комментирует. Хотя в теме допинга после аргентинского кокса можно прислушиваться к их мнению как экспертному))))
      И пора бы с уважением относится к ведомству, в котором работают, а не давать опровержения всем интернет-изданиям.

      5
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      Рейтинг: +1168

      Argon 26 июня 2018, 15:01

      Уже изобрели выпрямитель ног?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 июня 2018, 11:07

      Когда уже они гавкать перестанут ......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > VikNMar 26 июня 2018, 11:26

      Тогда, когда мы им по ипальнику вмажем !!! и в прямом, и в переносном смысле !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2018, 10:42

      Хорошие учёные могли бы создать такой допинг для наших,что у соперников выпали бы глаза,как у улитки. И никто бы не нашёл следов применения.А если бы этим учёным добавили премиальных,то после взятия анализов у наших мастеров обнаружили бы по крови признаки дистрофии и хронического недоедания .

      0
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      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > yorgenbarenz 26 июня 2018, 11:30

      Не проканает !!! Никто и не будет искать прямых доказательств применения допинга !!! Они просто хрюкнут на весь мир, что Россия применяет допинг и начнут требовать, чтобы мы сами "чистосердечно" признались!!! И это для них будут единственные доказательства !!!

      0
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 26 июня 2018, 10:29

      Наверно, если мы вдруг каким-нибудь чудом выиграем ЧМ, то "весьсвабодныймир" начнёт требовать проверки всех жителей России на допинг и аннулировании результатов ЧМ.

      -1
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 26 июня 2018, 10:27

      ООО... Начались старые явропейские песни о главном ))) ...и почему я не удивлён ни капли ???

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 26 июня 2018, 10:24

      Вообще-то почти вся Европа так считает, саудовцы просто перепечатали то, во что им приятно верить. А насчет Уругвая в Европе наверняка напишут, что к русским пришел допинг-контроль, потому и проиграли. О правдоподобии можно не заботиться, если речь о России тамошний пипл схавает все.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 10:12

      Они думают, если мы их обыграли 5:0, то были под допингом, а вчера, блин, под мухой...

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:00

      Что у нас растет то и принимают! А вы что принимаете ? ))) Это не допинг это наши лекарства! ))) Ешьте чеснок ребята , стимулирует активность! ))) и Яблоки )))

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