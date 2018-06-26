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  • В МИД РФ назвали фейком информацию о применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018

В МИД РФ назвали фейком информацию о применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018

26 июня 2018, 09:32
16

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) опубликовало опровержение информации саудовского интернет-издания «Sada», ранее опубликовавшего статью с заголовком «Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча со сборной Саудовской Аравии».

«К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. В статье автор, ссылаясь на неназванное «германское ТВ», утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что «ФИФА теперь не может доказать что-либо», и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия только благодаря использованию запрещенных веществ.

Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства, которое полностью согласилось с решением о закрытии дела.

Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с Президентом России В.В. Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала «Sada» вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Путин Владимир
Комментарии (16)
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KOLBIS
1529995277
Ага,вот только вчера особенно на допинге были...
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Старикан
1529996224
Как же все не любят наши успехи...
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Рубик Докоян
1529997132
Они думают, если мы их обыграли 5:0, то были под допингом, а вчера, блин, под мухой...
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Вомбат
1529997859
Вообще-то почти вся Европа так считает, саудовцы просто перепечатали то, во что им приятно верить. А насчет Уругвая в Европе наверняка напишут, что к русским пришел допинг-контроль, потому и проиграли. О правдоподобии можно не заботиться, если речь о России тамошний пипл схавает все.
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storm30111976
1529998040
ООО... Начались старые явропейские песни о главном ))) ...и почему я не удивлён ни капли ???
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storm30111976
1529998192
Наверно, если мы вдруг каким-нибудь чудом выиграем ЧМ, то "весьсвабодныймир" начнёт требовать проверки всех жителей России на допинг и аннулировании результатов ЧМ.
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VikNMar
1530000455
Когда уже они гавкать перестанут ......
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Argon
1530014487
Уже изобрели выпрямитель ног?
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Blossiya
1530014862
У Нас МИД в каждой дырке затычка. Все комментирует. Хотя в теме допинга после аргентинского кокса можно прислушиваться к их мнению как экспертному)))) И пора бы с уважением относится к ведомству, в котором работают, а не давать опровержения всем интернет-изданиям.
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zigbert
1530018304
Нам это не грозит.
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