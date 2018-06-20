Невидаль какая! Ну распилили немножечко деньжат. Ну и что? Надо уступить кормушку кому то другому. Говорят, что в нашей стране нет общенациональной идеи. Враньё. Пилить бюджетные деньги, разве это не идея, к которой допущены достойные люди, цвет нашего общества. Самое главное надо не забывать делиться. Те кто нарушает эти законы вынуждены с "заработанными" денежками эмигрировать.Эта элита твёрдо уверена, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет "невинно репрессирована".
По информации телеграм-канала «Двойная сплошная» генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет телеканал.
«Глядя на то, как Канделаки рассекает по Лондону в дни чемпионата мира, к которому «Матч ТВ» готовился три последних года, можно подумать, что Тина сошла с ума.
Разгадка подобного безумия проста: все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование «Матча» закончились фиаско.
Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов», – говорится в сообщении.
UPD: «Бомбардир» предупреждает, что достоверность источника вызывает сомнения. Во-первых, канал «Двойная сплошная» был создан только 14 июня. Во-вторых, количество просмотров отдельных постов в нем значительно превышает количество подписчиков.