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  • «Двойная сплошная»: в декабре Канделаки покинет «Матч ТВ». Убытки канала – более 5 миллиардов

«Двойная сплошная»: в декабре Канделаки покинет «Матч ТВ». Убытки канала – более 5 миллиардов

20 июня 2018, 22:45
63

По информации телеграм-канала «Двойная сплошная» генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет телеканал.

«Глядя на то, как Канделаки рассекает по Лондону в дни чемпионата мира, к которому «Матч ТВ» готовился три последних года, можно подумать, что Тина сошла с ума.

Разгадка подобного безумия проста: все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование «Матча» закончились фиаско.

Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов», – говорится в сообщении.

UPD: «Бомбардир» предупреждает, что достоверность источника вызывает сомнения. Во-первых, канал «Двойная сплошная» был создан только 14 июня. Во-вторых, количество просмотров отдельных постов в нем значительно превышает количество подписчиков.

Источник: Telegram
Россия
Комментарии (63)
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insider_retro
1529524235
Нагенералила в не хилые минуса...(( И как с гуся вода, хоть в глаза на..сы...
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mutabor0992
1529524450
А зачем было назначать???Матч тв показывает всякую ерунду,кроме спорта.
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Отчаянный Пердун
1529524634
Разворовали всё!!! Да и зарплаты у ведущих типа Черданцева по 800 000руб в месяц!!!
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Garrincha58
1529524756
у нас все ТВ такое они там все жируют за счет бюджета гос-ва
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Lenin26
1529524946
Нечего удивительного, она с муженьком раскручивали государство на бабки как могли, пока не дошли до критической точки, единственный вопрос кто будут отвечать за эти деньги налогоплательщиков!?! или опять всё простят,деньги то халявные,добытые чужой кровью и потом, чем старше становлюсь,тем отчётливее понимаю,что наше правительство работает не для граждан страны как это должно было быть, а на благо своего кармана и кармана всякого рода компаний!!!!!
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Рубик Докоян
1529525267
А чем думали когда её назначали руководителем спортивного канала ? Раздули штаты, положили умопомрачительные зряплаты. Комментаторы пэтэушники получали по 600т.р в месяц, у Валеры Карпина было 2 ляма в месяц. Надо было довести до 5 лярдов убытки, чтобы митрофанушки из " Газпрома" приняли кадровое решение.
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Avaretz
1529525564
Просто это Россия, по всей стране не хватает финансирования в детский спорт, а тут люди шикуют и просирают миллиарды
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Обер-КанцлерЪ
1529525847
Почему только в декабре покинет? Кто вернёт эти 5 миллиардов? На сколько лет посадят Тину за растрату госсредств?
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portero
1529525969
еще полгода можно воровать сколько хочет... ипенсия наверное у нее 500 000 будет ..типо шибко хорошо воровала
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Gek Dement
1529531073
Самое смешное что в случае с Тиной, скорее всего большая часть этих денег не украдена, а именно просрана из-за непрофессионального управления каналом.
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