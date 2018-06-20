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    «Двойная сплошная»: в декабре Канделаки покинет «Матч ТВ». Убытки канала – более 5 миллиардов

    По информации телеграм-канала «Двойная сплошная» генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет телеканал.

    «Глядя на то, как Канделаки рассекает по Лондону в дни чемпионата мира, к которому «Матч ТВ» готовился три последних года, можно подумать, что Тина сошла с ума.

    Разгадка подобного безумия проста: все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование «Матча» закончились фиаско.

    Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов», – говорится в сообщении.

    UPD: «Бомбардир» предупреждает, что достоверность источника вызывает сомнения. Во-первых, канал «Двойная сплошная» был создан только 14 июня. Во-вторых, количество просмотров отдельных постов в нем значительно превышает количество подписчиков.

    Источник: Telegram

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    20.06.2018 22:45
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 21 июня 2018, 14:11

      Невидаль какая! Ну распилили немножечко деньжат. Ну и что? Надо уступить кормушку кому то другому. Говорят, что в нашей стране нет общенациональной идеи. Враньё. Пилить бюджетные деньги, разве это не идея, к которой допущены достойные люди, цвет нашего общества. Самое главное надо не забывать делиться. Те кто нарушает эти законы вынуждены с "заработанными" денежками эмигрировать.Эта элита твёрдо уверена, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет "невинно репрессирована".

      2
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      Рейтинг: +22

      amkarovec 21 июня 2018, 09:47

      ...в нашей стране это нормальное явление-сесть в солидное кресло,через сомнительные схемы набить себе карманы не миллионами,теперь уже миллиардами и спокойно жить дальше без суда и следствия порою даже потом снова занимая высокие посты как на примере СЕРДЮКОВА...это уже особенность нашей страны-ничего в этом страшного нет-это уже обычное нормальное явление...именно государство плодит этих ЧМОНТОСОВ...за экономические преступления давно пора вводить смертную казнь,но тогда и СЕЧИН и многие другие могут оказаться на эшафоте...

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > amkarovec 21 июня 2018, 15:34

      за экономические преступления давно пора вводить смертную казнь... угу сами себе ... введут ...конечно...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 09:23

      Слухи ходили давно, а никаких мер принято не было.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 08:53

      давно пора, еще когда писали о приличном убытке но не решились убрать почему-то, дали накопить побольше) да и сейчас зачем ждать до декабря непонятно.

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2018, 08:48

      Давно пора!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 июня 2018, 07:50

      Ожидаемо... Роснано в медиа-сфере...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 июня 2018, 07:04

      а как вообще они существуют

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 июня 2018, 06:52

      Ааааххаахахах

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 июня 2018, 06:29

      Нужно было просрать 5 ярдов ,чтобы стало понятно,что она хреновый управленец? На меньшей сумме никак...))

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 июня 2018, 06:19

      Расстрелять ее надо!!!! А то вы не знали к чему это приведет когда назначали эту тупую курицу!!!

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