По информации телеграм-канала «Двойная сплошная» генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет телеканал.

«Глядя на то, как Канделаки рассекает по Лондону в дни чемпионата мира, к которому «Матч ТВ» готовился три последних года, можно подумать, что Тина сошла с ума.

Разгадка подобного безумия проста: все попытки Тины и Васи Бровко продавить через Чемезова продление финансирование «Матча» закончились фиаско.

Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов», – говорится в сообщении.

UPD: «Бомбардир» предупреждает, что достоверность источника вызывает сомнения. Во-первых, канал «Двойная сплошная» был создан только 14 июня. Во-вторых, количество просмотров отдельных постов в нем значительно превышает количество подписчиков.