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  • Песков: «Путину сообщили о победе сборной России у трапа самолета. Он отреагировал весьма позитивно, как и вся страна»

Песков: «Путину сообщили о победе сборной России у трапа самолета. Он отреагировал весьма позитивно, как и вся страна»

20 июня 2018, 14:43
5

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, глава государства отреагировал на новость о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

По словам Пескова, Путину не удалось посмотреть игру. Результат ему сообщили позже.

«К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву. Президент тоже был рад. Путин отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа.

Как только президент спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча.

Звонил ли Путин главному тренеру Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой? По-моему, не звонил или, может быть, я об этом не знаю».», – сказал Песков.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Россия Египет Путин Владимир
Комментарии (5)
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VGreen
1529496173
хммм, неужто в президентском самолете нет телевизора...как раз после переговоров удобненько засесть с баночкой пивка...эх Володя Володя, скромно живешь)))
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VVM1964
1529509772
" Путин отреагировал, как и вся наша страна " - будет лучше если он как и вся страна отреагирует на повышение пенсионного возраста .
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zigbert
1529516492
Как только президент спустился с трапа ,ему сразу доложили о победе сборной России. Оперативно сработали.
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