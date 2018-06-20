Песков: «Путину сообщили о победе сборной России у трапа самолета. Он отреагировал весьма позитивно, как и вся страна»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, глава государства отреагировал на новость о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

По словам Пескова, Путину не удалось посмотреть игру. Результат ему сообщили позже.

«К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву. Президент тоже был рад. Путин отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа.

Как только президент спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча.

Звонил ли Путин главному тренеру Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой? По-моему, не звонил или, может быть, я об этом не знаю».», – сказал Песков.