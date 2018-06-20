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    Песков: «Путину сообщили о победе сборной России у трапа самолета. Он отреагировал весьма позитивно, как и вся страна»

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, глава государства отреагировал на новость о победе сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    По словам Пескова, Путину не удалось посмотреть игру. Результат ему сообщили позже.

    «К сожалению, сам матч он не смотрел: так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву. Президент тоже был рад. Путин отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа.

    Как только президент спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча.

    Звонил ли Путин главному тренеру Станиславу Черчесову, чтобы поздравить его с победой? По-моему, не звонил или, может быть, я об этом не знаю».», – сказал Песков.

    Источник: Интерфакс

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    20.06.2018 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:41

      Как только президент спустился с трапа ,ему сразу доложили о победе сборной России. Оперативно сработали.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 июня 2018, 15:02

      хммм, неужто в президентском самолете нет телевизора...как раз после переговоров удобненько засесть с баночкой пивка...эх Володя Володя, скромно живешь)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > VGreen 20 июня 2018, 15:45

      Песков просто басни рассказывает.В его импропретации

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