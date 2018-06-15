Гари Невилл: «Английский футбол был бы идеален для Черышева»

Экс-главный тренер «Валенсии» Гари Невилл оценил действия полузащитника сборной России Дениса Черышева в стартовом матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией. Англичанин знаком с хавбеком по совместной работе в испанском клубе.

«Денис играл в аренде в «Валенсии» около четырех или пяти месяцев. Он был в команде немного дольше, чем я.

Черышев является ярко выраженным левшой. Это особенно заметно по его первому голу. Он постоянно пытается подработать мяч под левую ногу. Уверен, что английский футбол был бы идеален для Черышева. Его сильная сторона – энергичность. Это хороший игрок.

Вообще на чемпионате мира нас ждет еще много сюрпризов. Денис начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену, став главной звездой встречи», – приводит слова Невилла ITV.

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0. Черышев записал на свой счет два гола.

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