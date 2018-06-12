Президент Ла Лиги: «Думаю, Роналду останется в «Реале», а Гризманн – в «Атлетико»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение относительно будущего нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Думаю, Криштиану останется в «Реале», а Антуан Гризманн – в «Атлетико», – сказал Тебас.

Когда руководителя спросили о возможном отъезде португальца из Примеры, он ответил: «Роналду уйдет после 10 лет, проведенных в Лиге. Я же беспокоился о сроке в пять или четыре года. Это было бы не так драматично для нас. Чемпионат Испании становимся более независим от великих игроков».

Ранее появилась информация, что Роналду может покинуть «Реал» этим летом и продолжить карьеру в другом европейском клубе.