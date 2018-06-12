Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент Ла Лиги: «Думаю, Роналду останется в «Реале», а Гризманн – в «Атлетико»

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение относительно будущего нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Думаю, Криштиану останется в «Реале», а Антуан Гризманн – в «Атлетико», – сказал Тебас.

    Когда руководителя спросили о возможном отъезде португальца из Примеры, он ответил: «Роналду уйдет после 10 лет, проведенных в Лиге. Я же беспокоился о сроке в пять или четыре года. Это было бы не так драматично для нас. Чемпионат Испании становимся более независим от великих игроков».

    Ранее появилась информация, что Роналду может покинуть «Реал» этим летом и продолжить карьеру в другом европейском клубе.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 12 июня 2018, 21:15

      роналду-шлюха!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 июня 2018, 19:56

      Думать, не значит - знать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11