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    Аршавин: «Если бы я был нужен сборной России в 37 лет, это была бы слабая команда»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не получал приглашения в сборную России. 37-летний футболист подчеркнул, что вряд ли бы помог национальной команде в таком возрасте.

    Также хавбек выразил надежду, что россияне смогут преодолеть групповой раунд чемпионата мира.

    «Меня не звали в сборную. Я уже много раз говорил, что если бы я еще играл за сборную, если бы я ей был нужен в 37 лет, то это была бы слабая команда. Все-таки футбол движется вперед, должны появляться более молодые игроки, более атлетичные. На протяжении всей моей карьеры говорят, что сборная России – слабая. Посмотрим.

    Если сборная России выйдет из группы, то будет большой праздник в стране. Да и после каждой победы будут народные гуляния по всей стране. Надеюсь, сборная России сможет выйти из группы. Сейчас в команде еще осталось несколько человек, с которыми я играл: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич. Но я с парнями не встречался», – сказал Аршавин.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2018 13:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 июня 2018, 20:19

      А ведь мозгов то может и не хватить.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:27

      Андрей высказал здравую мысль. В сборной его уже давно нет и скоростные действия оставляют желать лучшего.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:05

      а то что Игнашевича в 38 вызывают ничего? тогда этот факт говорит о сборной красноречивее))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ZenitGunner 12 июня 2018, 20:18

      я именно возраст и имею ввиду,без разницы какая позиция если игрока уговаривают почти в 39 лет вернуться в сборную когда он решил завершать карьеру. согласен, это - беда.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ZenitGunner 12 июня 2018, 20:25

      защитника тоже можно найти если постараться, пусть не такого опытного и известного, ведь если бы Игнашевич закончил карьеру год или два назад пришлось бы искать другой вариант.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ZenitGunner 12 июня 2018, 20:28

      да уж, жаль если он подставиться, хотя хотел как лучше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ZenitGunner 13 июня 2018, 11:31

      согласен, итак большой молодец что согласился вернуться, надеюсь удивит нас приятно наша сборная)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 июня 2018, 16:00

      Так хуже некуда уже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Урия Гип 12 июня 2018, 17:50

      У вас там в Питере все такие сурьезные?
      Как с юмором то дела?
      Если чего есть молвить ,так лучше скажи,мы поймеМ)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2018, 14:18

      Был такой Роже Милла. Играл неслабо, несмотря на то, что намного старше тебя. И Камерун не был боксёрской грушей. ИМХО лучше Аршавин в сборной, чем Дзюба, хотя характеры у обоих говно.

      6
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      Рейтинг: +62

      Minandinho 12 июня 2018, 14:14

      Но я с парнями не встречался», – сказал Аршавин
      Вот так можно все из контекста выдрать

      2
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 12 июня 2018, 13:59

      Из группы выйдет 100% и хорош.

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 12 июня 2018, 13:54

      Здравая и осмысленная речь, причём, значительно лучше той, про разделение проблем на ваши и наши!!..))

      4
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      Рейтинг: +77

      Ляба > insider_retro 12 июня 2018, 14:10

      да все правильно он тогда сказал...кусок из разговора вырвали...и осудили человека...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 13:51

      Игнашевич почти в свои 39 лет нужен, а Шава, который и сейчас в свои 37 лет накрутит любого и не одного не нужен. С его игровым интеллектом он конечно не подходит чабану в его сборной баранов. Зачем Андрюхе под конец спортивной карьеры этот позор на свою голову ? Я жду его в "Зените" в качестве спортивного директора или начальника селекционно-аналитеческого отдела. А митрофанушки пусть отдыхают от футбола...

      10
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Рубик Докоян 12 июня 2018, 21:06

      ЧМ это еще ладно,а вот прощальный матч на своей родине он так и не сыграл . Надеюсь ,РФС или фк Зенит догадается организовать такое мероприятие .Считаю,что Андрей заслужил. Да и как благотворительный матч можно организовать,а деньги на лечение детей направить и в детдома.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shurik45 12 июня 2018, 21:20

      Согласен. Если митрофанушки ещё совсем не деградировали, то этот прощальный матч должны организовать. Сборная Аршавина и сборная ""Зенита." Шава пригласит из Европы футболистов и многие откликнутся на его приглашение. Сыграет за обе команды по тайму. На матч придёт много зрителей, всё это празднично обставить с концертом, розыгрышем автомобиля, призов и т.д. А вырученные средства направить на лечение больных детей. Можно целевым порядком. У нас что ни день, то по ТВ идёт просьба помочь тяжелобольным детишкам. Надо только время выбрать в насыщенном календаре, чтобы всё прошло на высоком уровне.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 июня 2018, 13:51

      Да,ладно.
      Мы б назначали тебя пресс-атташе сборной.
      10 лет назад у тебя классно получалось давать интервью....
      Да так ,что после них вся Россия на ушах стояла))))......,,это ваши проблемы.....,,

      -1
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