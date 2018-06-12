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  • Аршавин: «Если бы я был нужен сборной России в 37 лет, это была бы слабая команда»

Аршавин: «Если бы я был нужен сборной России в 37 лет, это была бы слабая команда»

12 июня 2018, 13:23
27

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не получал приглашения в сборную России. 37-летний футболист подчеркнул, что вряд ли бы помог национальной команде в таком возрасте.

Также хавбек выразил надежду, что россияне смогут преодолеть групповой раунд чемпионата мира.

«Меня не звали в сборную. Я уже много раз говорил, что если бы я еще играл за сборную, если бы я ей был нужен в 37 лет, то это была бы слабая команда. Все-таки футбол движется вперед, должны появляться более молодые игроки, более атлетичные. На протяжении всей моей карьеры говорят, что сборная России – слабая. Посмотрим.

Если сборная России выйдет из группы, то будет большой праздник в стране. Да и после каждой победы будут народные гуляния по всей стране. Надеюсь, сборная России сможет выйти из группы. Сейчас в команде еще осталось несколько человек, с которыми я играл: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич. Но я с парнями не встречался», – сказал Аршавин.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей
Комментарии (27)
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Обер-КанцлерЪ
1528799916
"Да и после каждой победы будут народные гуляния по всей стране. " При всём желании и уважении к соперникам не получается себе представить народных гуляний по всей стране после победы над Саудовской Аравией или Египтом! Вот после победы над Уругваем и выходом в плей-офф - это другое дело!
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спанчес
1528800207
Если бы я был нужен сборной России в 37 лет, это была бы слабая команда а так пипец сильная команда
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Братья Васильевы
1528800486
А Игнашевич моложе?
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Ахимас Вельде
1528800638
Наши на паралимпиаде может в призы бы попали.
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alex1951
1528800701
Да,ладно. Мы б назначали тебя пресс-атташе сборной. 10 лет назад у тебя классно получалось давать интервью.... Да так ,что после них вся Россия на ушах стояла))))......,,это ваши проблемы.....,,
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Рубик Докоян
1528800702
Игнашевич почти в свои 39 лет нужен, а Шава, который и сейчас в свои 37 лет накрутит любого и не одного не нужен. С его игровым интеллектом он конечно не подходит чабану в его сборной баранов. Зачем Андрюхе под конец спортивной карьеры этот позор на свою голову ? Я жду его в "Зените" в качестве спортивного директора или начальника селекционно-аналитеческого отдела. А митрофанушки пусть отдыхают от футбола...
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insider_retro
1528800846
Здравая и осмысленная речь, причём, значительно лучше той, про разделение проблем на ваши и наши!!..))
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DOCTOR PENALTY
1528802289
Был такой Роже Милла. Играл неслабо, несмотря на то, что намного старше тебя. И Камерун не был боксёрской грушей. ИМХО лучше Аршавин в сборной, чем Дзюба, хотя характеры у обоих говно.
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OfaZavr
1528819550
а то что Игнашевича в 38 вызывают ничего? тогда этот факт говорит о сборной красноречивее))
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zigbert
1528820838
Андрей высказал здравую мысль. В сборной его уже давно нет и скоростные действия оставляют желать лучшего.
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