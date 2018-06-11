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    Агент: «Милан» просмотрит Головина? Чтобы делать покупки, клубу для начала нужно кого-то продать»

    Итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал интерес «Милана» к полузащитнику сборной России и ЦСКА Александру Головину.

    Ранее стало известно, что представители красно-черных посетят стартовый матч чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия, чтобы понаблюдать за 22-летним футболистом.

    «На чемпионат мира приедет Массимилиано Мирабелли – экс-скаут «Интера». В «Милане» он работает спортивным директором, а это не так уж и просто. До него был Галлиани, который выиграл абсолютно все.

    Сейчас работа «Милана» вызывает большие вопросы. Клубу нужны деньги. А перед тем как их тратить и снова покупать кого-то, «Милану» нужно решить все проблемы с финансовым фэйр-плей… Клуб рискует не попасть в Лигу Европы! И тогда уже им придется сначала продавать футболистов, прежде чем кого-то покупать», – сказал Спинози.

    Поединок Россия – Саудовская Аравия пройдет в Москве 14 июня. Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы «Ювентус» и «Монако».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 июня 2018, 18:15

      головин футбол перестанет сейчас играть от обилия ненужных слухов,отправляющих в топ клуб....

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 13:57

      Более кратко об интересе Милана к Головину:
      "Чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное, а у нас денег нет."
      (с) Дядя Фёдор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 июня 2018, 13:44

      Головин ... дорогой ... только не в нынешний " Милан " ( я болею за него в Италии ) , сейчас это не команда , а китайская лапша быстрого приготовления .

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