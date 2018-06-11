Агент: «Милан» просмотрит Головина? Чтобы делать покупки, клубу для начала нужно кого-то продать»

Итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал интерес «Милана» к полузащитнику сборной России и ЦСКА Александру Головину.

Ранее стало известно, что представители красно-черных посетят стартовый матч чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия, чтобы понаблюдать за 22-летним футболистом.

«На чемпионат мира приедет Массимилиано Мирабелли – экс-скаут «Интера». В «Милане» он работает спортивным директором, а это не так уж и просто. До него был Галлиани, который выиграл абсолютно все.

Сейчас работа «Милана» вызывает большие вопросы. Клубу нужны деньги. А перед тем как их тратить и снова покупать кого-то, «Милану» нужно решить все проблемы с финансовым фэйр-плей… Клуб рискует не попасть в Лигу Европы! И тогда уже им придется сначала продавать футболистов, прежде чем кого-то покупать», – сказал Спинози.

Поединок Россия – Саудовская Аравия пройдет в Москве 14 июня. Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы «Ювентус» и «Монако».