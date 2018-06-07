Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу при Черчесове

По информации «Чемпионата», футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу (более миллиона рублей) и по 7,5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей) за каждую ничью. Премию получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

За поражения выплаты не предусмотрены.

Такая схема действует с начала назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Во время чемпионата мира схема останется прежней, но скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Сборная России продлила безвыигрышную серию до семи матчей подряд