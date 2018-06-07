Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу при Черчесове

Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу при Черчесове

7 июня 2018, 20:16
42

По информации «Чемпионата», футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу (более миллиона рублей) и по 7,5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей) за каждую ничью. Премию получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

За поражения выплаты не предусмотрены.

Такая схема действует с начала назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Во время чемпионата мира схема останется прежней, но скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Сборная России продлила безвыигрышную серию до семи матчей подряд

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALeX-161-rus
1528392051
Так вот почему Габулов с Кутеповым и прочими в заявке! Черчесу башляют
Ответить
Artemka69
1528392786
Ну не очень то они и разбогатеют!!))С таким уровнем игры!!)))
Ответить
Masteralex
1528393625
а я то думаю чего они так за ничью с турками цепляться стали в конце второго тайма, а это 7,5 тысяч евро лучше чем ноль
Ответить
спанчес
1528395408
пипец взял бы меня в сборную и ещё я бы нашёл 20 желающих, за такие бабки всех бы разорвали, ну кроме бразилии , там ничья была бы
Ответить
Chernyi Lis
1528396639
вот и беда в этом..что деньгами большими завлекаете....позор! в других странах за сборную почти бесплатно играют..добавьте еще пункт..удар в створ ворот лям!((
Ответить
baden69
1528399826
Это же сколько наша сборная уже сэкономила денег РФС!?! Любят парни Родину, готовы бесплатно играть за нее. И не только готовы, но и играют бесплатно, судя по результатам.
Ответить
Отчаянный Пердун
1528406887
Скажу так в Саратове 15000 рублей средняя статистическая зарплата. Футболёры получат за победу 15000(р) х 62,42($) = пятилетнюю зарплату средне статистического работника!!! За что??? За одну игру!!! Да они просто играть не хотят!!!
Ответить
Axe111
1528420294
Ох***и что ли!!!!!!!
Ответить
OfaZavr
1528440172
совсем уже ,еще и за ничью платят, странно что за поражение не предусмотрены выплаты, не знают уж как стимулировать пешеходов.
Ответить
zigbert
1528463294
И даже эта схема не работает.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+