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    Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу при Черчесове

    По информации «Чемпионата», футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу (более миллиона рублей) и по 7,5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей) за каждую ничью. Премию получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

    За поражения выплаты не предусмотрены.

    Такая схема действует с начала назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Во время чемпионата мира схема останется прежней, но скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

    Сборная России продлила безвыигрышную серию до семи матчей подряд

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2018 20:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 июня 2018, 16:57

      И за матч с Динамо???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:08

      И даже эта схема не работает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 июня 2018, 10:28

      Не надо срача, товарищи-комментирующие. Они по вашему, что, побеждают ?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 09:42

      совсем уже ,еще и за ничью платят, странно что за поражение не предусмотрены выплаты, не знают уж как стимулировать пешеходов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 8 июня 2018, 05:03

      не надо бы им денег.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 июня 2018, 04:58

      Действительно, экономично.... Только деньги эти чиновники РФС между собой попилят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 июня 2018, 04:11

      Ох***и что ли!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 8 июня 2018, 03:32

      На бензин парни заработают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 8 июня 2018, 03:00

      Для наших что то маловато

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 00:28

      Скажу так в Саратове 15000 рублей средняя статистическая зарплата. Футболёры получат за победу 15000(р) х 62,42($) = пятилетнюю зарплату средне статистического работника!!! За что??? За одну игру!!! Да они просто играть не хотят!!!

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