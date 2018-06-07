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    Тактаров: «Только с Бердыевым Россия стала бы чемпионом мира»

    Российский актер и чемпион UFC Олег Тактаров выразил мнение, что сборную России должен возглавить главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. По мнению Тактарова, специалист способен привести национальную команду к победе на чемпионате мира.

    «Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе...

    По работе в «Ростове» знаю, Бердыев – непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие «Барселону» не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его «Рубин» выстрелит на сто процентов», – отметил Тактаров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2018 18:00
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 8 июня 2018, 20:42

      Он 100% прав, но сейчас его трогать не нужно, мы хотим еврокубков, тока налаживаться всё стало

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 15:34

      Просто так чемпионами мира не становятся, это зависит от общего развития футбола в стране, которое у нас отстает от ведущих футбольных держав мира. Если же говорить о Бердыеве как о тренере сборной, то скорей всего у него получилось бы лучше чем у Черчесова.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 11:44

      С Бердыевым чемпионом мира вряд ли бы стали, а вот наладить работу в защите он точно бы смог намного лучше Черчесова.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 июня 2018, 10:00

      Я полностью согласен Бердыев зто уровень., но надеюсь Черчесов нас всех удивит!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 09:34

      нет, чемпионами мира нашим с любым тренером не стать, но согласен с Бердыевым можно было бы выступить нормально и не опозориться.

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      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 23:35

      Все. Поздно пить боржоми, когда почки уже отвалились.

      2
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      Рейтинг: +29

      valentin1968 7 июня 2018, 22:55

      Бердыев и только Бердыев способен создать КОМАНДУ даже из таких футболистов и добиваться результата. Чинуши, не поняв это (или не захотевшие понять), должны понести суровое наказание (вплоть до отстранения) за позорный провал на ДОМАШНЕМ ЧМ. Считаю только они в этом виноваты.

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      Рейтинг: +32

      ил бади 7 июня 2018, 21:45

      Надо Бердыеву дать возможность , собрать молодежь, и создать команду. Пусть она с первой лиги до высшей попробует пройти.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > ил бади 8 июня 2018, 20:45

      Рубин в самом начале так и прошёл . первый сезон РФПЛ бронза потом 2 чемпионства подряд..

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      Рейтинг: +32

      ил бади 7 июня 2018, 21:41

      Жемалетдинов , Чалов молодежь сидит на скамейке, никому не нужные, опять губиться целре поколение. Никто не хочет дать правтльный курс и направить их желания развиться.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > ил бади 7 июня 2018, 21:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Писать научись для начала

      -39
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 июня 2018, 21:40

      А я предлагал НАЗНАЧИТЬ Бердыева, а Черчесова назначить, как запасной вариант!!!
      Но меня НЕ ПОСЛУШАЛИ и назначили Черчесова, а сейчас ХВАТАЮТСЯ за голову и говорят, какую ГЛУПОСТЬ мы совершили, когда назначили Черчесова!

      Стать чемпионами Мира по футболу нам сложно, но можно!
      В нашем случае, с нашей сборной, ещё должно произойти ЧУДО!
      Курбан Бердыев футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
      И ему по силам это чудо СОВЕРШИТЬ!!!
      Но ему НЕ ДАЛИ это сделать!

      Чудеса в футболе случаются!
      Редко, но случаются!
      На Черчесова я НЕ НАДЕЮСЬ, а вот на чудо - ДА!
      Знаю, что оно может случиться!
      Нет! Не ради Черчесова, а ради наших болельщиков!
      Ничего личного, а только по результатам работы.

      Результатов НЕТ и не видно!
      А если и есть результат, то он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!
      А кому он нужен???
      Нашей сборной и нашим болельщикам он НЕ НУЖЕН!
      Совсем НЕ НУЖЕН!!!

      Через 8 дней стартует чемпионат Мира по футболу, а Черчесов ставит на себе физические эксперименты, которые категорически противопоказаны сборной!!!!
      Категорически ПРОТИВОПОКАЗАНЫ!!!

      Сейчас важна не физика, а тактическое построение игры и концентрация на поле!
      Чрезмерные физические нагрузки, на фоне усталости, ВРЕДНЫ для игроков сборной в конце сезона!
      ВРЕДНЫ и ОЧЕНЬ!!!
      Замедляется бег, притупляется концентрация, возникают, не свойственные игрокам, ошибки, что в атаке, что в обороне, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ проявляется во всех компонентах футбола!
      Тренировки должны проводиться в щадящем восстановительном режиме и без накачки физикой!
      Без НАКАЧКИ физикой!!!

      Время упущено, а за 8 дней уже не успеть наверстать то, что должны были сделать за ДВА года тренировок!!!

      Как теперь Черчесов будет ОТМАЗЫВАТЬСЯ???
      Надеется выйти из группы???
      Чтобы ОТМАЗАТЬСЯ за все ПРОВАЛЫ за время его работы в сборной???

      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!


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      Рейтинг: +107

      санек26 > amazonaws 8 июня 2018, 00:04

      да никак он не будет отмазываться у нас в стране ЭТО (отмазыватся за косяки)не принято

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