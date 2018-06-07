Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тактаров: «Только с Бердыевым Россия стала бы чемпионом мира»

Тактаров: «Только с Бердыевым Россия стала бы чемпионом мира»

7 июня 2018, 18:00
74

Российский актер и чемпион UFC Олег Тактаров выразил мнение, что сборную России должен возглавить главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. По мнению Тактарова, специалист способен привести национальную команду к победе на чемпионате мира.

«Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе...

По работе в «Ростове» знаю, Бердыев – непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие «Барселону» не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его «Рубин» выстрелит на сто процентов», – отметил Тактаров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Рубин Россия Бердыев Курбан
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1528384048
Какой Бердыев, только Сталин и спас бы, а после такого позора в матче с турками поехали бы дружно лес валить, даже уже пацанов не обстрелянных обыграть не могут, звезды бл9
Ответить
FanatSerj
1528385849
Бердыев конечно глыба, но и ему "мужики" в составе нужны, на которых ему можно положиться. А сборная это другой подход, ты на игрока рассчитываешь рассчитываешь, а он херак и в зените скукожился, другого наигрываешь, а он херак и поломался. Нахрен Бердыеву этот головняк, ему сейчас и Рубина с лихвой хватит, возраст уже не тот, чтобы этими годами раскидываться на обреченное дело.
Ответить
семёнычев
1528385886
Очень нравится Бердыев,его упёртость личная и прививки её своим игрокам.. Есть и игроки с иммунитетом,такие,которым не прививается.. Но работать надо всё равно.. В итоге: Не знаю,что смог бы Бердыев сделать со сборной( многие хотят видеть в сборной Денисова, говорят, усилил бы),но лично мне важнее чтобы Бердыев восстановил сильный футбол в Казани...Хотя бы будет куда ездить.. А сборная- это только телевизор...причём лучше, чтоб телевизор стоял в сортире..
Ответить
mamba9090909
1528387240
Эту игру Рубина, со вторым составом Барсы, которые не настроились как надо на игру, будут вспоминать в веках? Случайно золотыми буквами, на малахитовой доске, не выбили это событие? А что же в ответной игре не обыграли, а?
Ответить
Taps
1528387351
Бердыев - хороший тренер, но Россия - нефутбольная страна.
Ответить
mihail200606
1528388104
чемпионом нет.. но думаю играли бы поприличнее.. бердыев проверенный в плане умения работать с отечественным деревом.. но видимо характер не тот, властный слишком. не подходит для мутко)))
Ответить
kara-mba
1528389553
Бердыев - это фигура, я бы тоже на него поставил.
Ответить
ArReal
1528390515
Эх жалко что не Бердыев - он умеет из г.вна конфетку делать!!!И как не додумались его поставить!?
Ответить
кеша_КБ
1528390558
- по всем пунктам согласен с Тактаровым кроме чемпионства...Тренер - это управляющий и направляющий субъект первой инстанции, т.е. самый ближайший уполномоченный в работе с определённым коллективом!...а вот вам примеры : Манчини с "Зенитом"...Эмери с "Севильей", Мауринью с "Челси" и он же с Ман. Юн. Во всём, всегда и везде должна присутствовать гармония!!!...это я к тому , что Бердыев как тренер намного сильнее, чем Черчесов, и с Бердыевым сб. Россиии(при её потенциале) могла бы достойно выступить в 1/8...
Ответить
OfaZavr
1528439690
нет, чемпионами мира нашим с любым тренером не стать, но согласен с Бердыевым можно было бы выступить нормально и не опозориться.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+