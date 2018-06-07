Тактаров: «Только с Бердыевым Россия стала бы чемпионом мира»

Российский актер и чемпион UFC Олег Тактаров выразил мнение, что сборную России должен возглавить главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. По мнению Тактарова, специалист способен привести национальную команду к победе на чемпионате мира.

«Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе...

По работе в «Ростове» знаю, Бердыев – непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие «Барселону» не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его «Рубин» выстрелит на сто процентов», – отметил Тактаров.