Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «Гризманн переживает лучший период своей карьеры»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна великим футболистом, с которым он бы мог поладить в одной команде.

    «Я всегда говорил, что легко ладить с великими игроками. Гризманн относится как раз к таким, сейчас он переживает лучший период своей карьеры.

    Тренеру решать, подходит он или нет, но уже сейчас очевидно, что это отличный футболист», – заявил Месси.

    Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». «Атлетико» готов повысить зарплату французу до 23 миллионов евро за год, чтобы удержать его в следующем сезоне в Мадриде.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 08:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:34

      Долго же он думает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 июня 2018, 22:08

      Лео уже столько масла налил, а Гризман всё ещё курит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11