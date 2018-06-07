Месси: «Гризманн переживает лучший период своей карьеры»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна великим футболистом, с которым он бы мог поладить в одной команде.

«Я всегда говорил, что легко ладить с великими игроками. Гризманн относится как раз к таким, сейчас он переживает лучший период своей карьеры.

Тренеру решать, подходит он или нет, но уже сейчас очевидно, что это отличный футболист», – заявил Месси.

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». «Атлетико» готов повысить зарплату французу до 23 миллионов евро за год, чтобы удержать его в следующем сезоне в Мадриде.