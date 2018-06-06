Йерро вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Реала»

Бывший капитан «Реала» Фернандо Йерро вошел в список претендентов на пост главного тренера мадридцев. Ранее он уже работал в Королевском клубе в качестве ассистента

У экс-защитника сливочных есть опыт самостоятельной работы: в сезоне-2016/17 он возглавлял «Овьедо», однако покинул клуб спустя год после того, как не сумел вывести его из Сегунды в Примеру.

Ранее кандидатами на пост главного тренера «Реала» также назывались Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Йоахим Лев (сборная Германии) и Маурицио Сарри (экс-«Наполи»).