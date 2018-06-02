Моуринью в следующем сезоне хочет сделать ставку в полузащите на Погба, Матича и Фреда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не намерен расставаться с полузащитником Полем Погба этим летом. Специалист отказался продавать француза.

Сообщается, что футболист входит в планы португальца на следующий сезон. Тренер хочет сделать на него ставку в средней линии вместе с Неманьей Матичем и хавбеком «Шахтера» Фредом. Последний, по информации СМИ, должен пополнить состав манкунианцев в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Также в последние месяцы неоднократно появлялись слухи о конфликте игрока с Моуринью.