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    Моуринью в следующем сезоне хочет сделать ставку в полузащите на Погба, Матича и Фреда

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не намерен расставаться с полузащитником Полем Погба этим летом. Специалист отказался продавать француза.

    Сообщается, что футболист входит в планы португальца на следующий сезон. Тренер хочет сделать на него ставку в средней линии вместе с Неманьей Матичем и хавбеком «Шахтера» Фредом. Последний, по информации СМИ, должен пополнить состав манкунианцев в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось об интересе к Погба со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Также в последние месяцы неоднократно появлялись слухи о конфликте игрока с Моуринью.

    Источник: Tribalfootball

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    02.06.2018 16:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 2 июня 2018, 17:39

      Тренера сменить надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 16:35

      Моуринью в Манчестер Юнайтед светит только второе место

      2
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