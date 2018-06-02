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    Манчини: «На данный момент Франция превосходит Италию. У них большой выбор игроков»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился наблюдениями от товарищеского матча против Франции (1:3). Специалист отметил, что в настоящий момент соперник превосходит его команду.

    «Этот матч поможет нам набраться опыта. Сейчас между Францией и Италией есть разница. Но если мы продолжим в том же духе, то через год будем играть на их уровне.

    На данный момент Франция превосходит нас. У них очень большой выбор игроков. Мы должны учиться и работать», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    02.06.2018 08:51
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 14:41

      В Италии классных игроков тоже не мало, так что дерзай Роберто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      ElninoO 2 июня 2018, 11:52

      Да купите ему в италию уже кого
      нибуть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Siql13 2 июня 2018, 11:42

      Опять ноет

      достал уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2018, 11:31

      Манчини большой любитель покупок игроков, так было в Зените
      и так будет в сборной Италии, о чем он заявлял и заявляет сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 11:20

      опять за свое, теперь после каждого поражения сетовать будет на нехватку того или этого.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 июня 2018, 10:33

      началось у Роберто опять. Да в Италии полно классных игроков. Это Черчесову беда. а у Манчини довольно таки классный подбор игроков

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 июня 2018, 09:21

      Если в Италии игроков нету то тепер понимаю тренера сборной России

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 июня 2018, 08:53

      не хватает игроков(с)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 2 июня 2018, 08:53

      Теперь будет ныть что-бы дали кому ни будь гражданство

      11
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