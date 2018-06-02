Манчини: «На данный момент Франция превосходит Италию. У них большой выбор игроков»

В Италии классных игроков тоже не мало, так что дерзай Роберто.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился наблюдениями от товарищеского матча против Франции (1:3). Специалист отметил, что в настоящий момент соперник превосходит его команду.
«Этот матч поможет нам набраться опыта. Сейчас между Францией и Италией есть разница. Но если мы продолжим в том же духе, то через год будем играть на их уровне.
На данный момент Франция превосходит нас. У них очень большой выбор игроков. Мы должны учиться и работать», – сказал Манчини.