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  • Манчини: «На данный момент Франция превосходит Италию. У них большой выбор игроков»

Манчини: «На данный момент Франция превосходит Италию. У них большой выбор игроков»

2 июня 2018, 08:51
9

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился наблюдениями от товарищеского матча против Франции (1:3). Специалист отметил, что в настоящий момент соперник превосходит его команду.

«Этот матч поможет нам набраться опыта. Сейчас между Францией и Италией есть разница. Но если мы продолжим в том же духе, то через год будем играть на их уровне.

На данный момент Франция превосходит нас. У них очень большой выбор игроков. Мы должны учиться и работать», – сказал Манчини.

Источник: Football Italia
Товарищеские матчи Франция Италия Манчини Роберто
Комментарии (9)
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zra78
1527918813
Теперь будет ныть что-бы дали кому ни будь гражданство
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Asbjorn
1527918838
не хватает игроков(с)
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de bruyne
1527920509
Если в Италии игроков нету то тепер понимаю тренера сборной России
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Tuxuu777
1527924789
началось у Роберто опять. Да в Италии полно классных игроков. Это Черчесову беда. а у Манчини довольно таки классный подбор игроков
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OfaZavr
1527927624
опять за свое, теперь после каждого поражения сетовать будет на нехватку того или этого.
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vladimir-7
1527928295
Манчини большой любитель покупок игроков, так было в Зените и так будет в сборной Италии, о чем он заявлял и заявляет сейчас.
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Siql13
1527928945
Опять ноет достал уже.
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ElninoO
1527929554
Да купите ему в италию уже кого нибуть..
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zigbert
1527939697
В Италии классных игроков тоже не мало, так что дерзай Роберто.
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