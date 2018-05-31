Уткин: «Поверить в Семака в «Зените» – все равно что махать кадилом вокруг Сапсана»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в колонке для Sport24 поделился мнением о назначении Сергея Семака главным тренером «Зенита».

«Вы спросите, отчего ж я не верю в успех?

Да потому что это не место для веры. «Зенит» обладает гигантскими возможностями, вера в которые не требуется. Как не нужна она паровозу в сравнении с жеребенком, а принтеру – с шариковой ручкой.

Приглашение поверить в Семака в «Зените» – это все равно что кропить и махать кадилом вокруг поезда Сапсан, чтобы он поехал, но без топлива и электричества, и засоренной канализацией. Зато богато отделанный.

Тут нужны лопаты, монтер и бригада с ершиками, а не бородач с кадилом. Успех «Зенита» – это вопрос большой работы, а не беспримерной веры», – говорится в тексте Уткина.

За Семака вообще-то боязно.

Напомним, Семак стал преемником Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.