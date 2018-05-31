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  • Уткин: «Поверить в Семака в «Зените» – все равно что махать кадилом вокруг Сапсана»

Уткин: «Поверить в Семака в «Зените» – все равно что махать кадилом вокруг Сапсана»

31 мая 2018, 14:38
24

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в колонке для Sport24 поделился мнением о назначении Сергея Семака главным тренером «Зенита».

«Вы спросите, отчего ж я не верю в успех?

Да потому что это не место для веры. «Зенит» обладает гигантскими возможностями, вера в которые не требуется. Как не нужна она паровозу в сравнении с жеребенком, а принтеру – с шариковой ручкой.

Приглашение поверить в Семака в «Зените» – это все равно что кропить и махать кадилом вокруг поезда Сапсан, чтобы он поехал, но без топлива и электричества, и засоренной канализацией. Зато богато отделанный.

Тут нужны лопаты, монтер и бригада с ершиками, а не бородач с кадилом. Успех «Зенита» – это вопрос большой работы, а не беспримерной веры», – говорится в тексте Уткина.

За Семака вообще-то боязно.

Напомним, Семак стал преемником Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (24)
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VGreen
1527767830
"За Семака вообще-то боязно." за цитатой слов Уткина. Это Бомбардир.ру уже сами добавили?))
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RotBerg
1527769438
Вася, сложно поверить в твои переживания за Семака) но твои говенные выбросы ни кого не смогут выбить из колеи, ни болел Зенита ни Богданыча.. Раздаёт " добрые советы" лицедей)
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ZENIT-59
1527770197
Семаку в Зените будет очень-очень тяжело! Если он выдержит огромное давление и покажет результат-честь ему будет.Но пока только ожидания чего-то хорошего в новом сезоне. Для того,чтобы исправить то,что натворил итальянец, нужно, что сложилось много положительных событий и факторов.Но слишком глубоко всё зашло.Хочется видеть новую команду,но строиться она не за один сезон.А потребуют результат НЕМЕДЛЕННО!
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directorpg
1527777190
Кадилом не машут, а совершают каждение, чтобы Сапсан с топливом и электричеством поехал под руководством трезвого и в здравом уме машиниста. Чтобы шутить на церковные темы нужно либо не иметь мозгов, либо совести или того и другого.
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Fin035
1527780625
Когда же все таки Васю посетит монтер и бригада с ершиками?! )) Из его канализации по моему больше всех несет! Любому тренеру нужно время!
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OfaZavr
1527781094
не очень умные сравнения, Василий бывает конечно прав но это не тот случай.
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Полная Канистра
1527782937
видать по утрам ершиком рот чистит ведь хорошо знает этот инструмент и для чего предназначен
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1bear
1527783211
...как же задолбало это больное,жирное чмо...
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Taps
1527785619
Жирный идиот.
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erma
1527798282
Дать бы Утке кадилом по голове, авось наступило бы просветление. Не люблю хамов.
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