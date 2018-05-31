УЕФА готовит наказание для «Ливерпуля» за разгром автобуса «Манчестер Сити» болельщиками

УЕФА в четверг вынесет решение о наказании «Ливерпуля» за действия болельщиков перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов c «Манчестер Сити» (3:0), когда ими был атакован автобус гостей перед стадионом «Энфилд».

Автобус был закидан бутылками, банками, камнями и пиротехникой. В нем были выбиты окна и сломана дверь, но никто из футболистов в автобусе не пострадал. Полиция Ливерпуля все еще продолжает расследование. На данный момент никто из хулиганов не арестован.

Английскому клубу грозит штраф и предупреждение. В худшем случае «Ливерпуль» может остаться без болельщиков на первом матче группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.