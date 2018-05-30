Рауш – о Дзюбе: «Он шутит – и сразу в команде прекрасная атмосфера»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал о том, что привнес в команду нападающий Артем Дзюба, включенный в состав национальной команды перед стартом чемпионата мира-2018.

– Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Юрий Жирков, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается).

– Как шутит над вами? Наверняка, немцем называет.

– Нет, такого еще не было (смеется). Но позвольте нам оставить наши шутки между нами.