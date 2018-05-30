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  • Рауш – о Дзюбе: «Он шутит – и сразу в команде прекрасная атмосфера»

Рауш – о Дзюбе: «Он шутит – и сразу в команде прекрасная атмосфера»

30 мая 2018, 11:05
8

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал о том, что привнес в команду нападающий Артем Дзюба, включенный в состав национальной команды перед стартом чемпионата мира-2018.

– Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Юрий Жирков, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается).

– Как шутит над вами? Наверняка, немцем называет.

– Нет, такого еще не было (смеется). Но позвольте нам оставить наши шутки между нами.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Жирков Юрий Дзюба Артем Рауш Константин
Комментарии (8)
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Garrincha58
1527667764
может ему в комеди клаб а не в футбол играть
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САДЫЧОК
1527677761
Шут!
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val-berezko
1527681762
Внимательно слушайте гл тренера-у него каждое слово-шутка.
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shikari_
1527713715
Рауш – о Дзюбе: «Шутит он, а стыдно мне»
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Makaweli
1527723352
Вы все шутите, у вас там атмосфера мы видем отличная, а результат где Уро. ы? Вы шутите а нам стыдно!
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SPACE TRUCKIN
1527750556
ухахатывается вся страна вместе с вами...
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zigbert
1527755740
Дошутились.
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