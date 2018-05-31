Полузащитник нижегородского «Олимпийца»: «На играх в Дзержинске болельщиков было мало, но даже там ощущали поддержку»

Полузащитник интервью «Бомбардиру» рассказал об атмосфере на стадионе в Нижнем Новгороде.

«В команде к молодым футболистам относятся отлично. Коллектив очень дружный, сплоченный. Впечатления самые положительные. Все было интересно, что-то такого одного не могу выделить.

За игры в Нижнем Новгороде болельщикам хотелось бы сказать огромное спасибо. Атмосфера на матчах была на высоком уровне. До этого команда играла в Дзержинске, и в связи с этими обстоятельствами болельщиков на играх было мало, но поддержка все равно ощущалась», – сказал Фомин.

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